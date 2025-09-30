Активність російських ДРГ на кордоні з Харківщиною знизилася – ДПСУ (відео)

Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в етері нацмарафону порівняв ситуацію на кордоні з РФ у 2025 році з попередніми періодами.

“Якщо говорити безпосередньо про лінію кордону з країною-терористкою в межах Чернігівської, Сумської та Харківської областей, то протягом цього року активність ворожих диверсійно-розвідувальних груп суттєво менша, ніж це було в попередні роки, — сказав Демченко. — Звісно, що їхні спроби заходу на нашу територію залишаються, але в значно меншій кількості, ніж це було раніше. При тому, що, наприклад, якщо взяти кінець минулого року та початок цього, то ворог використовував свої ДРГ для розвідки (для того, щоб встановлювати, як побудована наша оборона, аби туди бити з більш потужного озброєння). Або ж і навіть мінування місцевості з надією, що на цих засобах підірвуться українські захисники. Або й власними силами спробувати атакувати позиції українських воїнів. Однак за останній період ця активність, якщо порівняти з попередніми роками, то вона значно-значно менша“.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”

При цьому Демченко зазначив, що ворог, як і раніше, особливо активний у районі Вовчанська – на цій ділянці утримують позиції, зокрема, українські прикордонники. Також підрозділи ДПСУ присутні на Куп’янському напрямку.

Нагадаємо, на початку серпня тривогу в Харкові викликали повідомлення про бої в районі автомобільного пункту пропуску “Гоптівка”. Російська пропаганда заявляла про нібито захоплення окупантами колишнього ПП. Захисники України підтвердили: атака справді була, але результат суттєво відрізняється від заяв окупантів, адже всіх учасників штурму знищили. Повідомлення про бої на кордоні психологічно влучило в ціль. Значною мірою через те, що збіглося зі скасуванням транспорту на північ. 28 липня “Укрзалізниця” повідомила, що через ситуацію у сфері безпеки обмежує рух електричок між Харковом та Новою Козачою. Слідом скасували автобуси в тому ж напрямку. Громадським транспортом досі можна дістатися лише до станції Слатине. Це пов’язано з підвищеною небезпекою атаки російських FPV-дронів.