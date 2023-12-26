Восемь атак и два авиаудара на Харьковщине – данные Генштаба ВСУ

Враг ударил из авиации в районе населенных пунктов Варваровка и Соболевка на Харьковщине, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 18:00.

Также украинские защитники отбили 8 атак россиян в районах Синьковки и северо-восточнее Петропавловки.

Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись населенные пункты Уды, Волчанск, Амбарное на Слобожанском направлении, а также Синьковка, Петропавловка, Ивановка и Берестовое – на Купянском.

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