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Восемь атак и два авиаудара на Харьковщине – данные Генштаба ВСУ

Происшествия 19:13   26.12.2023
Виктория Яковенко
Восемь атак и два авиаудара на Харьковщине – данные Генштаба ВСУ Фото: Генштаб ВСУ

Враг ударил из авиации в районе населенных пунктов Варваровка и Соболевка на Харьковщине, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 18:00.

Также украинские защитники отбили 8 атак россиян в районах Синьковки и северо-восточнее Петропавловки.

Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись населенные пункты Уды, Волчанск, Амбарное на Слобожанском направлении, а также Синьковка, Петропавловка, Ивановка и Берестовое – на Купянском.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 26 декабря 2023 в 19:13;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Враг ударил из авиации в районе населенных пунктов Варваровка и Соболевка на Харьковщине, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 18:00.".