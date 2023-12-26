Восемь атак и два авиаудара на Харьковщине – данные Генштаба ВСУ
Фото: Генштаб ВСУ
Враг ударил из авиации в районе населенных пунктов Варваровка и Соболевка на Харьковщине, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 18:00.
Также украинские защитники отбили 8 атак россиян в районах Синьковки и северо-восточнее Петропавловки.
Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись населенные пункты Уды, Волчанск, Амбарное на Слобожанском направлении, а также Синьковка, Петропавловка, Ивановка и Берестовое – на Купянском.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: авиаудар, авиация, атаки, ВСУ, генштаб, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 26 декабря 2023 в 19:13;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Враг ударил из авиации в районе населенных пунктов Варваровка и Соболевка на Харьковщине, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 18:00.".