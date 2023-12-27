О продвижении войск РФ под Купянском на Харьковщине вновь сообщает ISW
Недавно российские войска на Харьковщине совершили подтвержденное наступление под Купянском и незначительно продвинулись к юго-западу от села Першотравневое.
Об этом сообщает американский Институт изучения войны (ISW) со ссылкой на геолокационные кадры от 24 декабря.
Напомним, ISW в публикации за 23 декабря написал о незначительных успехах войск РФ к северу от села Синьковка Купянского района. У оккупантов нет успехов вблизи Синьковки, опроверг 26 декабря на пресс-конференции начальник ХОВА Олег Синегубов.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: інститут вивчення війни, институт изучения войны, Купянский район, першотравневое, синьковка, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 27 декабря 2023 в 08:04;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Недавно российские войска на Харьковщине совершили подтвержденное наступление под Купянском и незначительно продвинулись к юго-западу от села Першотравневое.".