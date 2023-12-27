О продвижении войск РФ под Купянском на Харьковщине вновь сообщает ISW

Недавно российские войска на Харьковщине совершили подтвержденное наступление под Купянском и незначительно продвинулись к юго-западу от села Першотравневое.

Об этом сообщает американский Институт изучения войны (ISW) со ссылкой на геолокационные кадры от 24 декабря.

Напомним, ISW в публикации за 23 декабря написал о незначительных успехах войск РФ к северу от села Синьковка Купянского района. У оккупантов нет успехов вблизи Синьковки, опроверг 26 декабря на пресс-конференции начальник ХОВА Олег Синегубов.