Про просування військ РФ під Куп’янськом на Харківщині знову повідомляє ISW
Нещодавно російські війська на Харківщині здійснили підтверджений наступ під Куп’янськом і незначно просунулися на південний захід від села Першотравневе.
Про це повідомляє американський Інститут вивчення війни (ISW) із посиланням на геолокаційні кадри від 24 грудня.
Нагадаємо, ISW у публікації за 23 грудня написав про незначні успіхи військ РФ на північ від села Синьківка Куп’янського району. Окупанти не мають успіхів поблизу Синьківки, спростував 26 грудня на пресконференції начальник ХОВА Олег Синєгубов.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: інститут вивчення війни, Купянский район, першотравневое, синьковка, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 27 Грудня 2023 в 08:04;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Нещодавно російські війська на Харківщині здійснили підтверджений наступ під Куп’янськом і незначно просунулися на південний захід від села Першотравневе.".