Про просування військ РФ під Куп’янськом на Харківщині знову повідомляє ISW

Нещодавно російські війська на Харківщині здійснили підтверджений наступ під Куп’янськом і незначно просунулися на південний захід від села Першотравневе.

Про це повідомляє американський Інститут вивчення війни (ISW) із посиланням на геолокаційні кадри від 24 грудня.

Нагадаємо, ISW у публікації за 23 грудня написав про незначні успіхи військ РФ на північ від села Синьківка Куп’янського району. Окупанти не мають успіхів поблизу Синьківки, спростував 26 грудня на пресконференції начальник ХОВА Олег Синєгубов.