Синєгубов повідомив про пораненого на Харківщині та 16 атак росіян за добу

Житель селища Козача Лопань 1977 року народження отримав осколкові поранення внаслідок ворожого обстрілу вдень 26 грудня. Бригада медиків доправила його в лікарню у середньому стані, повідомляє начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Загарбники вдарили по Козачій Лопані близько 16:50 та пошкодили газову трубу.

Загалом артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 15 населених пунктів Харківщини, зокрема Уди Богодухівського району, Вовчанськ Чугуївського району, Амбарне, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Куп’янського району. Окрім цього, ворог завдав авіаудару біля Варварівки Чугуївського району.

Напередодні о 10:50 росіяни вдарили по Куп’янську. Пошкоджені два приватні будинки та господарчі споруди. Близько 11:30 стався обстріл Вовчанська. Інформація про постраждалих не надходила.

За даними Синєгубова, ЗСУ відбили 16 атак ворога біля Синьківки та Петропавлівки Куп’янського району (Генштаб зранку повідомляв про 8 атак – ред.)