Live
  • Ср 27.12.2023
    • Харків
  •   +6°С
  • USD 37.37
  • EUR 41.15

Синєгубов повідомив про пораненого на Харківщині та 16 атак росіян за добу

Події 08:33   27.12.2023
Олена Нагорна
Синєгубов повідомив про пораненого на Харківщині та 16 атак росіян за добу

Житель селища Козача Лопань 1977 року народження отримав осколкові поранення внаслідок ворожого обстрілу вдень 26 грудня. Бригада медиків доправила його в лікарню у середньому стані, повідомляє начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Загарбники вдарили по Козачій Лопані близько 16:50 та пошкодили газову трубу.

Загалом артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 15 населених пунктів Харківщини, зокрема Уди Богодухівського району, Вовчанськ Чугуївського району, Амбарне, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Куп’янського району. Окрім цього, ворог завдав авіаудару біля Варварівки Чугуївського району.

Напередодні о 10:50 росіяни вдарили по Куп’янську. Пошкоджені два приватні будинки та господарчі споруди. Близько 11:30 стався обстріл Вовчанська. Інформація про постраждалих не надходила.

За даними Синєгубова, ЗСУ відбили 16 атак ворога біля Синьківки та Петропавлівки Куп’янського району (Генштаб зранку повідомляв про 8 атак – ред.)

Читайте також: Про просування військ РФ під Куп’янськом на Харківщині знову повідомляє ISW

Автор: Олена Нагорна
Популярно
Підліток постраждав на Харківщині внаслідок пожежі
Підліток постраждав на Харківщині внаслідок пожежі
27.12.2023, 09:16
Обіцяв нові вікна. Поліція Харкова впіймала шахрая, який ошукав 9 пенсіонерів
Обіцяв нові вікна. Поліція Харкова впіймала шахрая, який ошукав 9 пенсіонерів
20.12.2022, 17:26
Обдурив 35 людей. На Харківщині псевдоволонтер видурював гроші на ЗСУ
Обдурив 35 людей. На Харківщині псевдоволонтер видурював гроші на ЗСУ
02.11.2022, 13:05
Жителі міста на Харківщині сьогодні можуть чути стрільбу
Жителі міста на Харківщині сьогодні можуть чути стрільбу
27.12.2023, 08:58
Про просування військ РФ під Куп’янськом на Харківщині знову повідомляє ISW
Про просування військ РФ під Куп’янськом на Харківщині знову повідомляє ISW
27.12.2023, 08:04
Синєгубов повідомив про пораненого на Харківщині та 16 атак росіян за добу
Синєгубов повідомив про пораненого на Харківщині та 16 атак росіян за добу
27.12.2023, 08:33

Новини за темою:

19:13
Вісім атак та два авіаудари на Харківщині – дані Генштабу ЗСУ
07:09
6 атак ворога відбили ЗСУ на Харківщині – Генштаб
07:13
На Куп’янському напрямку за добу відбили 21 атаку – Генштаб
07:22
Ворог 17 разів атакував біля Синьківки на Харківщині й завдав авіаудару – ГШ
15:57
Понад 300 окупантів знищили за добу на Куп’янсько-Лиманському напрямку – ЗСУ

Ви читали новину: «Синєгубов повідомив про пораненого на Харківщині та 16 атак росіян за добу»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 27 Грудня 2023 в 08:33;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Житель селища Козача Лопань 1977 року народження отримав осколкові поранення внаслідок ворожого обстрілу вдень 26 грудня. Бригада медиків доправила його в лікарню у середньому стані, повідомляє начальник ХОВА Олег Синєгубов.".