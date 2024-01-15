Из опасных районов Харьковщины продолжают эвакуировать людей (фото)

Восьмерых человек, среди которых 15-летняя девочка, эвакуировали из опасных населенных пунктов Купянского района Харьковщины волонтеры совместно с правоохранителями.

Из города Купянск, поселков Купянск-Узловой, Ковшаровка и Синиха вывезли семьи с детьми, людей с ограниченными возможностями и пенсионеров, сообщают в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Всех эвакуированных доставили в Харьков. Их обеспечили бесплатным жильем и трехразовым питанием, пишут правоохранители.



Фото: ГУ НП в Харьковской области