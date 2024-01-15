Из опасных районов Харьковщины продолжают эвакуировать людей (фото)
Фото: ГУ НП в Харьковской области
Восьмерых человек, среди которых 15-летняя девочка, эвакуировали из опасных населенных пунктов Купянского района Харьковщины волонтеры совместно с правоохранителями.
Из города Купянск, поселков Купянск-Узловой, Ковшаровка и Синиха вывезли семьи с детьми, людей с ограниченными возможностями и пенсионеров, сообщают в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Всех эвакуированных доставили в Харьков. Их обеспечили бесплатным жильем и трехразовым питанием, пишут правоохранители.
Фото: ГУ НП в Харьковской области
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: купянск, полиция, Харьков, эвакуация;
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- • Дата публикации материала: 15 января 2024 в 13:43;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Восьмерых человек, среди которых 15-летняя девочка, эвакуировали из опасных населенных пунктов Купянского района Харьковщины волонтеры совместно с правоохранителями.".