Live
  • Пн 15.01.2024
    • Харьков
  •   -3°С
  • USD 37.84
  • EUR 41.39

Из опасных районов Харьковщины продолжают эвакуировать людей (фото)

Общество 13:43   15.01.2024
Елена Нагорная
Из опасных районов Харьковщины продолжают эвакуировать людей (фото) Фото: ГУ НП в Харьковской области

Восьмерых человек, среди которых 15-летняя девочка, эвакуировали из опасных населенных пунктов Купянского района Харьковщины волонтеры совместно с правоохранителями.

Из города Купянск, поселков Купянск-Узловой, Ковшаровка и Синиха вывезли семьи с детьми, людей с ограниченными возможностями и пенсионеров, сообщают в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Всех эвакуированных доставили в Харьков. Их обеспечили бесплатным жильем и трехразовым питанием, пишут правоохранители.


Фото: ГУ НП в Харьковской области

Читайте также: Тяжелые бои на Купянщине: Синегубов сообщил, в каком случае объявят эвакуацию

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Два редких российских самолета сбили над Азовским морем: был ли friendly fire
Два редких российских самолета сбили над Азовским морем: был ли friendly fire
15.01.2024, 09:09
Главные новости Харькова 15.01: подрыв на мине, обстрелы, ДТП с пострадавшими
Главные новости Харькова 15.01: подрыв на мине, обстрелы, ДТП с пострадавшими
15.01.2024, 14:51
Об опасной погоде завтра на Харьковщине предупредили синоптики
Об опасной погоде завтра на Харьковщине предупредили синоптики
15.01.2024, 14:18
Харьковщина стала лидером в Украине по продаже сельхозземель (инфографика)
Харьковщина стала лидером в Украине по продаже сельхозземель (инфографика)
13.01.2024, 21:26
Движение в центре Харькова запретили: устраняют последствия удара РФ (видео)
Движение в центре Харькова запретили: устраняют последствия удара РФ (видео)
15.01.2024, 13:10
Уроженец Волчанска из РФ “сливал” врагу позиции защитников Харьковщины — СБУ
Уроженец Волчанска из РФ “сливал” врагу позиции защитников Харьковщины — СБУ
15.01.2024, 14:59

Новости по теме:

11:36
Более 250 оккупантов уничтожили за сутки на Купянско-Лиманском направлении
13:47
Из-за морозов оккупанты сдаются в плен на Купянском направлении — Шевцов
08:19
Силы РФ на Белгородщине и под Купянском: ISW проанализировал данные Синегубова
07:50
Девять раз ходили в атаки войска РФ на Харьковщине и били из авиации — Генштаб
19:54
У Синьковки на Харьковщине военные РФ атаковали и ударили из авиации — Генштаб

Вы читали новость: «Из опасных районов Харьковщины продолжают эвакуировать людей (фото)»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 15 января 2024 в 13:43;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Восьмерых человек, среди которых 15-летняя девочка, эвакуировали из опасных населенных пунктов Купянского района Харьковщины волонтеры совместно с правоохранителями.".