РФ била по домам и базам отдыха – Синегубов о последствиях «прилетов»

В утренней сводке за 4 декабря начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что в течение суток россияне обстреляли пять населенных пунктов области. Из-за ударов пострадали четверо людей.

«В результате обстрела в с. Серый Яр Великобурлукской громады пострадала 63-летняя женщина. Также в результате взрыва опасного предмета в г. Харьков погибли два человека (их данные устанавливаются), пострадали трое: 67-летний и 74-летний мужчины и 68-летняя женщина», – написал Синегубов.

За сутки по Харьковщине ударило такое вооружение:

ракета «Искандер-М»;

два КАБа;

шесть БпЛА типа «Герань-2»;

fpv-дрон;

шесть БпЛА (тип устанавливается).

В результате обстрелов в Богодуховском районе повреждены шесть частных домов и энергосети – россияне ударили по селу Одноробовка.

«В Купянском районе повреждены два частных дома, электросети (с. Серый Яр); в Чугуевском районе повреждены две базы отдыха (с. Приморское, с. Мартовое)», – добавил начальник ХОВА.