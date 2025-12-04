РФ била по домам и базам отдыха – Синегубов о последствиях «прилетов»
В утренней сводке за 4 декабря начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что в течение суток россияне обстреляли пять населенных пунктов области. Из-за ударов пострадали четверо людей.
«В результате обстрела в с. Серый Яр Великобурлукской громады пострадала 63-летняя женщина. Также в результате взрыва опасного предмета в г. Харьков погибли два человека (их данные устанавливаются), пострадали трое: 67-летний и 74-летний мужчины и 68-летняя женщина», – написал Синегубов.
За сутки по Харьковщине ударило такое вооружение:
- ракета «Искандер-М»;
- два КАБа;
- шесть БпЛА типа «Герань-2»;
- fpv-дрон;
- шесть БпЛА (тип устанавливается).
В результате обстрелов в Богодуховском районе повреждены шесть частных домов и энергосети – россияне ударили по селу Одноробовка.
«В Купянском районе повреждены два частных дома, электросети (с. Серый Яр); в Чугуевском районе повреждены две базы отдыха (с. Приморское, с. Мартовое)», – добавил начальник ХОВА.
