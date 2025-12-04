РФ била по будинках та базах відпочинку – Синєгубов про наслідки “прильотів”

У ранковому зведенні за 4 грудня начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що протягом доби росіяни обстріляли п’ять населених пунктів області. Через удари постраждали четверо людей.

“Внаслідок обстрілу в с. Сірий Яр Великобурлуцької громади постраждала 63-річна жінка. Також внаслідок вибуху небезпечного предмета в м. Харків загинули двоє людей (їх дані встановлюються), постраждали троє: 67-річний і 74-річний чоловіки та 68-річна жінка”, – написав Синєгубов.

За добу по Харківщині вдарило таке озброєння:

ракета “Іскандер-М”;

два КАБи;

шість БпЛА типу “Герань-2”;

fpv-дрон;

шість БпЛА (тип встановлюється).

Внаслідок обстрілів у Богодухівському районі пошкоджені шість приватних будинків та енергомережі – росіяни вдарили по селу Одноробівка.

“У Куп’янському районі пошкоджені два приватні будинки, електромережі (с. Сірий Яр); у Чугуївському районі пошкоджені дві бази відпочинку (с. Приморське, с. Мартове)”, – додав начальник ХОВА.