На севере области враг пытался прорваться 17 раз – данные Генштаба

Украина 08:18   04.12.2025
Николь Костенко-Лагутина
По информации Генштаба ВСУ, на Харьковщине в течение минувших суток было 19 боев. 

На Южно-Слобожанском направлении зафиксировали 17 атак ВС РФ в районе Волчанска, Старицы, Синельниково, Прилипки и Синельниково.

На Купянском – СОУ остановили два штурма россиян возле Петропавловки и Песчаного.

 

«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 170 боевых столкновений. Вчера противник нанес три ракетных и 62 авиационных удара, применил три ракеты и сбросил 177 управляемых авиабомб. Кроме этого, произвел 4301 обстрел, в том числе 121 из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 5251 дронов-камикадзе», – отметили в ГШ.

Потери врага, по информации, Генштаба, следующие:

Читайте также: Пострадала женщина, погиб мужчина: ГСЧС о сутках в регионе

Автор: Николь Костенко-Лагутина
