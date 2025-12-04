На севере области враг пытался прорваться 17 раз – данные Генштаба
По информации Генштаба ВСУ, на Харьковщине в течение минувших суток было 19 боев.
На Южно-Слобожанском направлении зафиксировали 17 атак ВС РФ в районе Волчанска, Старицы, Синельниково, Прилипки и Синельниково.
На Купянском – СОУ остановили два штурма россиян возле Петропавловки и Песчаного.
«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 170 боевых столкновений. Вчера противник нанес три ракетных и 62 авиационных удара, применил три ракеты и сбросил 177 управляемых авиабомб. Кроме этого, произвел 4301 обстрел, в том числе 121 из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 5251 дронов-камикадзе», – отметили в ГШ.
Потери врага, по информации, Генштаба, следующие:
