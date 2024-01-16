Синєгубов пояснив, чому оголосили обов’язкову евакуацію з 2 громад Харківщини

Росіяни посилили обстріли прикордоння Харківщини. Зокрема, за останню добу під ворожим вогнем були понад 20 населених пунктів.

Про це в етері нацмарафону повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

«Ворог застосовує не лише артилерію, а й танки, КАБи. На Куп’янському напрямку ворог посилює обстріли. Нами по цьому напрямку була оголошена обов’язкова евакуація з двох громад – Курилівська та Кіндрашівська – 27 населених пунктів. Це пов’язано з тим, що постійно там лунають обстріли, і проживати там небезпечно. Люди демонструють там низьку евакуацію на цьому напрямку. Тому прийняли таке рішення», – зазначив голова ХОВА.

Загалом, наразі з різних напрямків Харківщини евакуйовано близько 30 тисяч людей, додав Синєгубов.