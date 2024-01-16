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В Харькове погиб мужчина: в ГСЧС сообщили подробности

Происшествия 08:51   16.01.2024
Оксана Горун
В Харькове погиб мужчина: в ГСЧС сообщили подробности

В Харькове минувшим вечером произошел смертельный пожар в 12-этажке. Еще один пожар с погибшим — в области.

«В 21:25 произошел бытовой пожар, унесший жизнь 55-летнего мужчины. Он случился в жилой 12-этажке в Слободском районе Харькова по улице Тарасовской. Горела квартира на шестом этаже», — сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

По данным ГСЧС, на месте пожарные 2-й Государственной пожарно-спасательной части обнаружили горящие домашние вещи и мебель. Огонь охватил площадь в 18 кв. м. Спасатели, прибыв на место, обнаружили тело погибшего мужчины. Причину пожара выясняют.

Еще один смертельный пожар случился в селе Довжик Богодуховского района. Горел частный дом. Внутри обнаружили тело мужчины 1962 года рождения. Вероятная причина пожара — нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей.

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Также, по данным спасателей, 50-летний мужчина пострадал в огне в Тарановке Змиевского района. Там горел дом на площади 60 квадратных метров. Причину пожара выясняют. Всего за сутки на Харьковщине зафиксировали девять пожаров. Вызванных вражескими обстрелами не было.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 16 января 2024 в 08:51;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове минувшим вечером произошел смертельный пожар в 12-этажке. Еще один пожар с погибшим — в области".