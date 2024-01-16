Армия РФ ударила управляемой авиабомбой по школе на Харьковщине
Фото: telegram Олега Синегубова
Россияне существенно повредили здания школы и клуба в селе Веселое на Харьковщине, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
«Вчера около 15:30 враг обстрелял «КАБами» с. Веселое Харьковского района. Повреждено здание школы, разрушено здание клуба. Без пострадавших», — написал Синегубов в telegram.
Также армия РФ била по Харьковщине из РСЗО. «Прилет» пришелся по Волчанску.
«Повреждено административное здание компании телекоммуникационных услуг. Информация о пострадавших не поступала», — сообщил Синегубов.
По его данным, в целом под обстрелами за сутки было около 20 населенных пунктов Харьковской области.
Читайте также: Армия РФ дважды атаковала на Харьковщине — Генштаб
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: новости Харькова, обстрелы, разрушения, руйнування, синєгубов, школа;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Армия РФ ударила управляемой авиабомбой по школе на Харьковщине»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 16 января 2024 в 08:18;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Россияне существенно повредили здания школы и клуба в селе Веселое на Харьковщине, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов".