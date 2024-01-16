Армия РФ ударила управляемой авиабомбой по школе на Харьковщине

Россияне существенно повредили здания школы и клуба в селе Веселое на Харьковщине, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«Вчера около 15:30 враг обстрелял «КАБами» с. Веселое Харьковского района. Повреждено здание школы, разрушено здание клуба. Без пострадавших», — написал Синегубов в telegram.

Также армия РФ била по Харьковщине из РСЗО. «Прилет» пришелся по Волчанску.

«Повреждено административное здание компании телекоммуникационных услуг. Информация о пострадавших не поступала», — сообщил Синегубов.

По его данным, в целом под обстрелами за сутки было около 20 населенных пунктов Харьковской области.