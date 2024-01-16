Live
  • Вт 16.01.2024
    • Харьков
  •   -0°С
  • USD 37.86
  • EUR 41.48

Армия РФ ударила управляемой авиабомбой по школе на Харьковщине

Происшествия 08:18   16.01.2024
Оксана Горун
Армия РФ ударила управляемой авиабомбой по школе на Харьковщине Фото: telegram Олега Синегубова

Россияне существенно повредили здания школы и клуба в селе Веселое на Харьковщине, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«Вчера около 15:30 враг обстрелял «КАБами» с. Веселое Харьковского района. Повреждено здание школы, разрушено здание клуба. Без пострадавших», — написал Синегубов в telegram.

Также армия РФ била по Харьковщине из РСЗО. «Прилет» пришелся по Волчанску.

«Повреждено административное здание компании телекоммуникационных услуг. Информация о пострадавших не поступала», — сообщил Синегубов.

По его данным, в целом под обстрелами за сутки было около 20 населенных пунктов Харьковской области.

Читайте также: Армия РФ дважды атаковала на Харьковщине — Генштаб

Автор: Оксана Горун
Популярно
Администрация Харьковского зоопарка обратилась к харьковчанам
Администрация Харьковского зоопарка обратилась к харьковчанам
16.01.2024, 10:22
Главные новости Харькова 16.01: эвакуация, погибшие в огне, разрушенная школа
Главные новости Харькова 16.01: эвакуация, погибшие в огне, разрушенная школа
16.01.2024, 14:42
Почему объявили обязательную эвакуацию из 2 громад Харьковщины — ответ ХОВА
Почему объявили обязательную эвакуацию из 2 громад Харьковщины — ответ ХОВА
16.01.2024, 13:29
На Харьковщине объявили обязательную эвакуацию: кого коснется
На Харьковщине объявили обязательную эвакуацию: кого коснется
16.01.2024, 11:09
США передадут Зеленскому в Давосе призыв перейти Украине к обороне – Bloomberg
США передадут Зеленскому в Давосе призыв перейти Украине к обороне – Bloomberg
16.01.2024, 14:29
На строительстве детской площадки под Харьковом украли 400 тысяч: дело в суде
На строительстве детской площадки под Харьковом украли 400 тысяч: дело в суде
15.01.2024, 16:28

Новости по теме:

11:09
На Харьковщине объявили обязательную эвакуацию: кого коснется
10:49
Названы самые опасные леса Харьковщины
10:22
Администрация Харьковского зоопарка обратилась к харьковчанам
09:36
На Харьковщине платят по 50 000 грн за поход в армию
08:51
В Харькове погиб мужчина: в ГСЧС сообщили подробности

Вы читали новость: «Армия РФ ударила управляемой авиабомбой по школе на Харьковщине»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 16 января 2024 в 08:18;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Россияне существенно повредили здания школы и клуба в селе Веселое на Харьковщине, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов".