У Харкові загинув чоловік: у ДСНС повідомили подробиці
У Харкові минулого вечора сталася смертельна пожежа у 12-поверхівці. Ще одна пожежа із загиблим – в області.
“О 21:25 сталася ще одна побутова пожежа, яка забрала життя 55-річного чоловіка. Вона трапилася в житловій 12-поверхівці в Слобідському районі Харкова на вулиці Тарасівській. Горіла квартира на шостому поверсі”, – повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.
За даними ДСНС, на місці вогнеборці 2-ї Державної пожежно-рятувальної частини виявили домашні речі, що горять, і меблі. Вогонь охопив площу 18 кв. м. Рятувальники, прибувши на місце, виявили тіло загиблого чоловіка. Причину пожежі з’ясовують.
Ще одна смертельна пожежа сталася в селі Довжик Богодухівського району. Горів приватний будинок. Усередині виявили тіло чоловіка 1962 року народження. Ймовірна причина пожежі – порушення правил пожежної безпеки під час експлуатації печей.
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Також, за даними рятувальників, 50-річний чоловік постраждав у вогні в Таранівці Зміївського району. Там горів будинок на площі 60 кв. м. Причину пожежі з’ясовують. Загалом за добу на Харківщині зафіксували дев’ять пожеж. Таких, що викликані ворожими обстрілами, не було.
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Січня 2024 в 08:51;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові минулого вечора сталася смертельна пожежа у 12-поверхівці. Ще одна пожежа із загиблим – в області".