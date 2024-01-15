Главные новости Харькова 15.01: подрыв на мине, обстрелы, ДТП с пострадавшими

Основные новости текущих суток – в хронике МГ «Объектив».

14:51

Сколько супермаркетов, ТЦ и рынков работают в Харькове: данные мэрии

В прошлом году в Харькове открылось 12 супермаркетов и 20 минимаркетов, сообщили в департаменте административных услуг и потребительского рынка Харьковского горсовета.

«Увеличение количества предприятий свидетельствует о росте спроса населения на товары и услуги, а значит и об увеличении количества харьковчан, которые возвращаются в город», — отметили в мэрии.

По их данным, сейчас в городе работают около 3,3 тысячи предприятий торговли, а также 48 рынков и торговых площадок. Кроме того, в Харькове функционирует 16 гипермаркетов, 215 супермаркетов и 45 торговых центров.

13:24

Движение по улице Тринклера в центре Харькова запретили

Проезд закрыт на участке от проспекта Независимости до площади Свободы — там устраняют последствия ракетного удара по гостинице Kharkiv Palace 30 декабря.

Как сообщают в горсовете, объехать закрытый участок можно по улице Сумской, проспекту Независимости, проспекту Науки, площади Свободы.

«Сначала демонтаж аварийных конструкций на верхних этажах, теперь закрытие окон. В отеле продолжаются восстановительные работы», — пишут «Харків Новини».

Видео: «Харків Новини»

13:12

Из реки в Харькове спасатели достали тело пожилой женщины

ЧП произошло на реке Харьков в Киевском районе. Погибла женщина 1950 года рождения, сообщил пресс-секретарь ГУ ГСЧС в Харьковской области Евгений Василенко во время брифинга 15 января.

«За прошедшую неделю, с 8 по 14 января, подразделения ГСЧС совершили 176 выездов, из которых на ликвидацию пожаров – 71, на пожары, связанные с вражескими обстрелами – 4», – добавил Василенко.

12:24

Последствия обстрелов Харьковщины показали правоохранители

«14 января российские военные произвели обстрел села Ольховатка. Повреждены складские помещения гражданского предприятия. Также ночью 14 января оккупанты ударили по городу Волчанск: получили повреждения ток и два ангара предприятия», — сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

Предварительно враг бил по этим населенным пунктам КАБами.

Также армия РФ вчера из артиллерии обстреляла Купянск. В городе частично разрушены частные жилые дома и хозяйственные постройки.

Следователи начали досудебное расследование по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УКУ).

11:19

7 человек пострадали в ДТП на Харьковщине: среди раненых — ребенок

Авария произошла 14 января около 19:50 на трассе «Харьков-Сумы» на выезде из города Богодухов. Столкнулись автомобили «Chevrolet» и «ВАЗ-2108», сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

«Предварительно установлено, что 44-летний водитель «ВАЗ-2108» выехал на полосу встречного движения и допустил лобовое столкновение с другим авто под управлением 41-летнего жителя Сумской области. В результате ДТП пострадали водитель «Chevrolet», его 42-летняя жена и 12-летняя дочь. Водитель «ВАЗ» и три его пассажира также получили телесные повреждения», — добавили в полиции.

Автомобили поместили на площадку временного задержания. Следователи открыли уголовное производство.

10:18

Полиция показала остатки снарядов, которыми ударили по Харьковщине

«В результате обстрела управляемыми авиабомбами села Ольховатка повреждено предприятие. Из РСЗО «Град» враг нанес удар по городу Купянск. Повреждены жилые дома. Также под обстрелами были Волчанск, Бударки Чугуевского района, Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Берестовое Купянского района и другие населенные пункты», — проинформировали в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

08:24

По Купянску били из «Града», на Ольховатку сбросили управляемую авиабомбу

Более 15 населенных пунктов Харьковщины были под обстрелами в течение суток, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов. В частности, на село Ольховатка, по предварительным данным, россияне сбросили управляемую авиабомбу. А по Купянску ударили из РСЗО «Град». Обошлось без пострадавших. За сутки в области один раненый — мужчина наступил на взрывоопасный предмет в лесу в районе Золочева. Ранение тяжелое.

07:08

Генштаб ВСУ сообщил про три атаки на Купянском направлении и авиаудары у границы

«В зоне ответственности ОСГВ «Хортица» на Купянском направлении украинские защитники отбили три атаки противника в районах Синьковки и Петропавловки Харьковской области», — проинформировал в утренней сводке Генштаб ВСУ.

Армия РФ нанесла авиаудары по Ольховатке и Волчанску.

07:01

Ночь с тремя тревогами, но без взрывов

Минувшая ночь в Харькове была тревожной. Сирены звучали трижды: с 23:59 по 00:16, с 04:10 по 04:32 и с 04:34 по 05:04. Воздушные силы ВСУ предупреждали об угрозе применения врагом баллистического вооружения в восточных областях Украины.

В Харькове обошлось без взрывов.