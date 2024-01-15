Осколочное ранение груди получил житель Харьковщины

56-летний мужчина подорвался на взрывоопасном предмете в лесу, ранение тяжелое.

«Около 17:30 в лесу возле поселка Золочев Богодуховского района 56-летний мужчина подорвался на взрывном предмете и получил обломочное ранение грудной клетки. Пострадавшего госпитализировали, состояние тяжелое», — сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

По его данным, всего за сутки на Харьковщине уничтожили 148 взрывоопасных предметов и разминировали 3,3 га территории.

Армия РФ обстреляла более 15 населенных пунктов Харьковской области. По Волчанску и Ольховатке нанесли авиаудары. По Купянску били из РСЗО «Град». Обошлось без пострадавших.