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Осколочное ранение груди получил житель Харьковщины

Происшествия 08:18   15.01.2024
Оксана Горун
Осколочное ранение груди получил житель Харьковщины Фото: пресс-служба ХОВА

56-летний мужчина подорвался на взрывоопасном предмете в лесу, ранение тяжелое.

«Около 17:30 в лесу возле поселка Золочев Богодуховского района 56-летний мужчина подорвался на взрывном предмете и получил обломочное ранение грудной клетки. Пострадавшего госпитализировали, состояние тяжелое», — сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

По его данным, всего за сутки на Харьковщине уничтожили 148 взрывоопасных предметов и разминировали 3,3 га территории.

Армия РФ обстреляла более 15 населенных пунктов Харьковской области. По Волчанску и Ольховатке нанесли авиаудары. По Купянску били из РСЗО «Град». Обошлось без пострадавших.

Читайте также: Авиаудары по Харьковщине нанесла армия РФ — Генштаб

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 15 января 2024 в 08:18;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "56-летний мужчина подорвался на взрывоопасном предмете в лесу, ранение тяжелое".