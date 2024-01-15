Осколочное ранение груди получил житель Харьковщины
Фото: пресс-служба ХОВА
56-летний мужчина подорвался на взрывоопасном предмете в лесу, ранение тяжелое.
«Около 17:30 в лесу возле поселка Золочев Богодуховского района 56-летний мужчина подорвался на взрывном предмете и получил обломочное ранение грудной клетки. Пострадавшего госпитализировали, состояние тяжелое», — сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
По его данным, всего за сутки на Харьковщине уничтожили 148 взрывоопасных предметов и разминировали 3,3 га территории.
Армия РФ обстреляла более 15 населенных пунктов Харьковской области. По Волчанску и Ольховатке нанесли авиаудары. По Купянску били из РСЗО «Град». Обошлось без пострадавших.
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- • Дата публикации материала: 15 января 2024 в 08:18;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "56-летний мужчина подорвался на взрывоопасном предмете в лесу, ранение тяжелое".