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Авиаудары по Харьковщине нанесла армия РФ — Генштаб

Происшествия 07:18   15.01.2024
Оксана Горун
Авиаудары по Харьковщине нанесла армия РФ — Генштаб Фото: Генштаб ВСУ

Генштаб ВСУ в утренней сводке сообщил, что россияне били по приграничным населенным пунктам Харьковской области.

«Авиационные удары получили: Ольховатка, Волчанск Харьковской области», — проинформировали в Генштабе.

В целом по территории Украины россияне нанесли семь ракетных и 60 авиационных ударов, а также 64 обстрела из РСЗО.  Под огнем российской артиллерии было более 140 населенных пунктов, в том числе — в Харьковской области.

На фронте зафиксировали 94 боевых столкновения.

«В зоне ответственности ОСГВ «Хортица» на Купянском направлении украинские защитники отбили три атаки противника в районах Синьковки и Петропавловки Харьковской области», — отметили в ГШ.

«За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по четырем районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Также силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожена одна управляемая авиационная ракета Х-59. Подразделения ракетных войск поразили три района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, средство противовоздушной обороны и два склада боеприпасов противника», — перечислили в сводке Генштаба.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 15 января 2024 в 07:18;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб ВСУ в утренней сводке сообщил, что россияне били по приграничным населенным пунктам Харьковской области".