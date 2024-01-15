Live
  • Пн 15.01.2024
    • Харків
  •   -3°С
  • USD 37.84
  • EUR 41.39

Авіаудари по Харківщині нанесла армія РФ – Генштаб

Події 07:18   15.01.2024
Оксана Горун
Авіаудари по Харківщині нанесла армія РФ – Генштаб Фото: Генштаб ЗСУ

Генштаб ЗСУ в ранковому зведенні повідомив, що росіяни били по прикордонних населених пунктах Харківської області.

Авіаційних ударів зазнали: Вільхуватка, Вовчанськ Харківської області“, – поінформували в Генштабі.

Загалом по території України росіяни завдали сім ракетних та 60 авіаційних ударів, а також здійснили 64 обстріли з РСЗВ. Під вогнем російської артилерії було понад 140 населених пунктів, у тому числі в Харківській області.

На фронті зафіксували 94 бойові зіткнення.

“У зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку українські захисники відбили 3 атаки противника в районах Синьківки та Петропавлівки Харківської області“, – зазначили в ГШ.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по чотирьох районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Також силами та засобами протиповітряної оборони України знищено одну керовану авіаційну ракету Х-59. Підрозділи ракетних військ уразили три райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, засіб протиповітряної оборони та два склади боєприпасів противника“, – перерахували у зведенні Генштабу.

Читайте також: Де РФ готується атакувати найближчим часом на Харківщині: аналіз Машовця

Автор: Оксана Горун
Популярно
Головні новини Харкова 15.01: підрив на міні, обстріли, ДТП з постраждалими
Головні новини Харкова 15.01: підрив на міні, обстріли, ДТП з постраждалими
15.01.2024, 14:51
Скільки супермаркетів, ТЦ і ринків працюють у Харкові: дані мерії
Скільки супермаркетів, ТЦ і ринків працюють у Харкові: дані мерії
15.01.2024, 14:47
Харків’яни увійшли до двадцятки найкращих пар на Євро-2024 з фігурного катання
Харків’яни увійшли до двадцятки найкращих пар на Євро-2024 з фігурного катання
15.01.2024, 14:21
Про небезпечну погоду завтра на Харківщині попередили синоптики
Про небезпечну погоду завтра на Харківщині попередили синоптики
15.01.2024, 14:18
З небезпечних районів Харківщини продовжують евакуйовувати людей (фото)
З небезпечних районів Харківщини продовжують евакуйовувати людей (фото)
15.01.2024, 13:43
У ще одне село на Харківщині частково повернули світло
У ще одне село на Харківщині частково повернули світло
15.01.2024, 13:58

Новини за темою:

09:09
Два рідкісні російські літаки збили над Азовським морем: чи був дружній вогонь
07:18
Авіаудари по Харківщині нанесла армія РФ – Генштаб
23:01
Головні новини Харкова 12.01: Синєгубов про “наступ на Харків”, фронт, пожежа
12:24
“Вони глибоко помиляються” – Чалий про впевненість країн ЄС у своїй безпеці
12:17
“Шахеди” себе самі не складуть – Гончаренко про участь РФ у війні в Ємені

Ви читали новину: «Авіаудари по Харківщині нанесла армія РФ – Генштаб»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 15 Січня 2024 в 07:18;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Генштаб ЗСУ в ранковому зведенні повідомив, що росіяни били по прикордонних населених пунктах Харківської області".