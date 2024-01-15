Авіаудари по Харківщині нанесла армія РФ – Генштаб
Генштаб ЗСУ в ранковому зведенні повідомив, що росіяни били по прикордонних населених пунктах Харківської області.
“Авіаційних ударів зазнали: Вільхуватка, Вовчанськ Харківської області“, – поінформували в Генштабі.
Загалом по території України росіяни завдали сім ракетних та 60 авіаційних ударів, а також здійснили 64 обстріли з РСЗВ. Під вогнем російської артилерії було понад 140 населених пунктів, у тому числі в Харківській області.
На фронті зафіксували 94 бойові зіткнення.
“У зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку українські захисники відбили 3 атаки противника в районах Синьківки та Петропавлівки Харківської області“, – зазначили в ГШ.
“Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по чотирьох районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Також силами та засобами протиповітряної оборони України знищено одну керовану авіаційну ракету Х-59. Підрозділи ракетних військ уразили три райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, засіб протиповітряної оборони та два склади боєприпасів противника“, – перерахували у зведенні Генштабу.
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- • Дата публікації матеріалу: 15 Січня 2024 в 07:18;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Генштаб ЗСУ в ранковому зведенні повідомив, що росіяни били по прикордонних населених пунктах Харківської області".