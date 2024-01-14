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Де РФ готується атакувати найближчим часом на Харківщині: аналіз Машовця

Суспільство 10:28   14.01.2024
Вікторія Яковенко
Де РФ готується атакувати найближчим часом на Харківщині: аналіз Машовця

На Куп’янському напрямку найближчим часом війська РФ готуються атакувати позиції ЗСУ у напрямку сіл Ягідне – Іванівка та Ягідне – Кислівка, повідомив військовий оглядач групи «Інформаційний спротив» Костянтин Машовець.

«Своєю чергою, обійти село Стельмахівка з півночі, ймовірно, готуються і підрозділи 27-ї омсбр противника, яким для цього доведеться пробитися через Новоселівське в район на захід від нього. Але, на мою думку, перспективи наступу у бік села Іванівка, зараз, виглядають, скажімо так, трохи сумнівно. Чому я, звичайно, зі зрозумілих причин писати не буду. Проте, підкреслю – командування противника явно не враховує у своєму оперативному плануванні один нюанс, а саме – взаємозв’язок та взаємовплив ситуації на різних ділянках Куп’янського напрямку, один на одного», – зазначив Машовець.

Також він повідомив, що протягом минулих тижнів ворог здійснив серію спроб «зачепитися» за північну околицю села Сіньківка. Однак ці спроби виявилися для РФ невдалими.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 14 Січня 2024 в 10:28;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Куп’янському напрямку найближчим часом війська РФ готуються атакувати позиції ЗСУ у напрямку сіл Ягідне – Іванівка та Ягідне – Кислівка, повідомив військовий оглядач групи «Інформаційний спротив» Костянтин Машовець.".