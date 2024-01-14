Где РФ готовится атаковать в ближайшее время на Харьковщине: анализ Машовца

На Купянском направлении в ближайшее время войска РФ готовятся атаковать позиции ВСУ в направлении сел Ягодное – Ивановка и Ягодное – Кисловка, сообщил военный обозреватель группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец.

«В свою очередь, обойти село Стельмаховка с севера, вероятно, готовятся и подразделения 27-й омсбр противника, которым для этого придется пробиться через Новоселовское в район западнее него. Но, по моему мнению, перспективы наступления в сторону села Ивановка, сейчас, выглядят, скажем так, несколько сомнительно. Почему я, конечно, по понятным причинам писать не буду. Однако, подчеркну – командование противника явно не учитывает в своем оперативном планировании один нюанс, а именно – взаимосвязь и взаимовлияние ситуации на разных участках Купянского направления, друг на друга», — отметил Машовец.

Также он сообщил, что в течение прошедших недель враг предпринял серию попыток «зацепиться» за северную окраину села Синьковка. Однако эти попытки оказались для РФ неудачными.