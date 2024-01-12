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На Харьковщине — затишье перед бурей: враг готовится наступать — Машовец

Происшествия 09:07   12.01.2024
Оксана Горун
На Харьковщине — затишье перед бурей: враг готовится наступать — Машовец Фото: sprotyv.info

Командование российской группировки войск «Запад» готовится к очередному этапу наступления в сторону Купянска на Харьковщине, сообщил военный обозреватель группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец.

Относительное «затишье» на фронте на Харьковщине — временное. Оккупанты не собираются останавливаться.

«После проведения определенной перегруппировки своих сил и средств в тактической зоне, противник, вероятно, попытается снова атаковать массированными силами на определенных узких участках линии боевого столкновения (ЛБС) с целью прорвать тактическую зону системы обороны ВСУ», — прогнозирует Машовец.

Помимо Синьковки, которую россияне атакуют беспрестанно, начиная с осени, военный обозреватель выделил еще несколько вероятных направлений, которые попробует штурмовать враг. Одно из них — Ольшана — Петропавловка.

Иллюстрация: карта DeepState

А также: Первомайское — Песчаное и Ягодное — Ивановка (Степная Новоселовка).

Иллюстрация: карта DeepState

«В течение этой и прошлой недель фиксировался целый ряд признаков подготовки противника к наращиванию темпов и объемов наступательных действий на этом направлении», — отметил военный обозреватель.

Так, по его данным, армия РФ подтягивает к линии боевого столкновения артиллерию. По направлению на Ивановку и Кисловку разворачивают как минимум две дополнительные батареи реактивной артиллерии и одну — гаубичной.  Также активничают здесь инженерно-саперные подразделения оккупантов.

«В частности в районе с. Ягодное, очевидно, противник готовится к возобновлению интенсивных атакующих\штурмовых действий. Как минимум, две группы разминирования (вероятно, из состава инженерно-саперной роты 26-го танкового полка (тп) 47-й тд) в течение двух суток пытались упорно разминировать минно-взрывные заграждения (МВЗ) по направлению на с. Ивановка, а также севернее и южнее н.п., даже несмотря на периодическое огневое поражение, наносившееся по ним со стороны передовых подразделений ВСУ… Это явно была подготовка проходов в МВЗ для продвижения штурмовых групп», — отметил Машовец.

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Еще одно инженерное подразделение оккупантов зафиксировали южнее села Токаревка. Оно выдвигалось в сторону линии фронта с установками разминирования УР-83П.

«Передовые подразделения 2-й МСД и 25-й ОМСБР противника в течение прошлой недели получили пополнение в личном составе для восстановления потерь (в общем, до 1000-1200 военнослужащих). Так же, как и подразделения и части тактического резерва, развернутые на определенных участках… В тылах 15-го мотострелкового полка (мсп) и 26-го танкового полка (тп) противника, уже несколько суток длится интенсивный «движ» автотранспорта (очевидно, противник подтягивает на передовую запасы предметов материально-технического обеспечения\МТО)», — пояснил военный обозреватель.

О подготовке наступления уже в ближайшее время, по данным Машовца, свидетельствует еще ряд признаков. Так что «затишье» на фронте, с большой долей вероятности, будет непродолжительным.

Автор: Оксана Горун
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На Харьковщине — затишье перед бурей: враг готовится наступать — Машовец

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  • • Дата публикации материала: 12 января 2024 в 09:07;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Командование российской группировки войск «Запад» готовится к очередному этапу наступления в сторону Купянска на Харьковщине, сообщил военный обозреватель группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец".