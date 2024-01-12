На Харківщині – затишшя перед бурею: ворог готується наступати – Машовець

Командування російського угруповання військ “Захід” готується до чергового етапу наступу в бік Куп’янська на Харківщині, повідомив військовий оглядач групи “Інформаційний спротив” Костянтин Машовець.

Відносне “затишшя” на фронті на Харківщині – тимчасове. Окупанти не збираються зупинятися.

“Після проведення певного перегрупування своїх сил й засобів у тактичній зоні, противник, ймовірно, спробує знову атакувати масованими силами на визначених вузьких ділянках лінії бойового зіткнення (ЛБЗ) з метою прорвати тактичну зону системи оборони ЗСУ”, – прогнозує Машовець.

Крім Синьківки, яку росіяни атакують безперервно, починаючи з осені, військовий оглядач виділив ще кілька ймовірних напрямків, які спробує штурмувати ворог. Один із них – Вільшана – Петропавлівка.

А також: Першотравневе – Піщане та Ягідне – Іванівка (Степова Новоселівка).

“Протягом цього та минулого тижнів фіксувався цілий ряд ознак підготовки противника до нарощування темпів та обсягів наступальних дій на цьому напрямку”, – зазначив військовий оглядач.

Так, за його даними, армія РФ підтягує до лінії бойового зіткнення артилерію. У напрямку на Іванівку та Кислівку розгортають як мінімум дві додаткові батареї реактивної артилерії та одну – гаубичну. Також активізувалося тут інженерно-саперні підрозділи окупантів.

“Зокрема в районі с.Ягідне, очевидно, противник готується до відновлення інтенсивних атакувальних\штурмових дій. Як мінімум, дві групи розмінування (ймовірно зі складну інженерно-саперної роти 26-го танкового полку (тп) 47-ї тд) протягом 2-х діб намагалися вперто розмінувати мінно-вибухові загородження (МВЗ) у напрямку на с. Іванівка, а також північніше та південніше н.п., навіть не дивлячись на періодичне вогневе ураження з боку передових підрозділів ЗСУ, яке по них наносилось… Це явно була підготовка проходів у МВЗ для просування штурмових груп”, – зазначив Машовець.

Ще один інженерний підрозділ окупантів зафіксували на південь від села Токарівка. Він висувався в бік лінії фронту з установками розмінування УР-83П.

“Передові підрозділи 2-ї мсд та 25-ї омсбр противника протягом минулого тижня отримали поповнення в особовому складі для відновлення втрат (загалом, до 1000-1200 військовослужбовців). Так само як й підрозділи та частини тактичного резерву, розгорнуті на визначених ділянках. У тилах 15-го мотострілецького полку (мсп) та 26-го танкового полку (тп) противника, вже декілька діб триває інтенсивний “двіж” автотранспорту (очевидно, противник підтягує на передову запаси предметів матеріально-технічного забезпечення\МТЗ)”, – пояснив військовий оглядач.

Про підготовку наступу вже найближчим часом, за даними Машовця, свідчить ще низка ознак. Тож “затишшя” на фронті, з великою ймовірністю, буде нетривалим.