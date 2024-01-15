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Уламкове поранення грудей отримав мешканець Харківщини

Події 08:18   15.01.2024
Оксана Горун
Уламкове поранення грудей отримав мешканець Харківщини

56-річний чоловік підірвався на вибухонебезпечному предметі в лісі, поранення важке.

“Близько 17:30 у лісі неподалік селища Золочів Богодухівського району 56-річний чоловік підірвався на вибуховому предметі й зазнав уламкового поранення грудної клітки. Потерпілого госпіталізували, стан важкий”, – повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

За його даними, всього за добу на Харківщині знищили 148 вибухонебезпечних предметів та розмінували 3,3 га території.

Армія РФ обстріляла понад 15 населених пунктів Харківської області. По Вовчанську та Вільхуватці нанесли авіаудари. По Куп’янську били з РСЗВ “Град”. Обійшлося без постраждалих.

Читайте також: Авіаудари по Харківщині нанесла армія РФ — Генштаб

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 15 Січня 2024 в 08:18;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "56-річний чоловік підірвався на вибухонебезпечному предметі в лісі, поранення важке".