Из реки в Харькове спасатели достали тело пожилой женщины

В Киевском районе Харькова 13 января ГСЧСники из водоема изъяли тело женщины 1950 года рождения.

ЧП произошло на реке Харьков, сообщил пресс-секретарь ГУ ГСЧС в Харьковской области Евгений Василенко во время брифинга 15 января.

«За прошедшую неделю, с 8 по 14 января, подразделения ГСЧС совершили 176 выездов, из которых на ликвидацию пожаров – 71, на пожары, связанные с вражескими обстрелами – 4», – добавил Василенко.