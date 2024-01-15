Из реки в Харькове спасатели достали тело пожилой женщины
В Киевском районе Харькова 13 января ГСЧСники из водоема изъяли тело женщины 1950 года рождения.
ЧП произошло на реке Харьков, сообщил пресс-секретарь ГУ ГСЧС в Харьковской области Евгений Василенко во время брифинга 15 января.
«За прошедшую неделю, с 8 по 14 января, подразделения ГСЧС совершили 176 выездов, из которых на ликвидацию пожаров – 71, на пожары, связанные с вражескими обстрелами – 4», – добавил Василенко.
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- • Дата публикации материала: 15 января 2024 в 13:08;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Киевском районе Харькова 13 января ГСЧСники из водоема изъяли тело женщины 1950 года рождения.".