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Из реки в Харькове спасатели достали тело пожилой женщины

Общество 13:08   15.01.2024
Виктория Яковенко
Из реки в Харькове спасатели достали тело пожилой женщины

В Киевском районе Харькова 13 января ГСЧСники из водоема изъяли тело женщины 1950 года рождения.

ЧП произошло на реке Харьков, сообщил пресс-секретарь ГУ ГСЧС в Харьковской области Евгений Василенко во время брифинга 15 января.

«За прошедшую неделю, с 8 по 14 января, подразделения ГСЧС совершили 176 выездов, из которых на ликвидацию пожаров – 71, на пожары, связанные с вражескими обстрелами – 4», – добавил Василенко.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 15 января 2024 в 13:08;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Киевском районе Харькова 13 января ГСЧСники из водоема изъяли тело женщины 1950 года рождения.".