З річки у Харкові рятувальники дістали тіло літньої жінки
У Київському районі Харкова 13 січня ДСНСники з водойми вилучили тіло жінки 1950 року народження.
НП сталася на річці Харків, повідомив речник ГУ ДСНС в Харківській області Євген Василенко під час брифінгу 15 січня.
«За минулий тиждень, з 8 по 14 січня, підрозділи ДСНС здійснили 176 виїздів, з яких на ліквідацію пожеж – 71, на пожежі, пов’язані з ворожими обстрілами – 4», – додав Василенко.
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- • Дата публікації матеріалу: 15 Січня 2024 в 13:08;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Київському районі Харкова 13 січня ДСНСники з водойми вилучили тіло жінки 1950 року народження.".