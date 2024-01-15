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З річки у Харкові рятувальники дістали тіло літньої жінки

Суспільство 13:08   15.01.2024
Вікторія Яковенко
З річки у Харкові рятувальники дістали тіло літньої жінки

У Київському районі Харкова 13 січня ДСНСники з водойми вилучили тіло жінки 1950 року народження.

НП сталася на річці Харків, повідомив речник ГУ ДСНС в Харківській області Євген Василенко під час брифінгу 15 січня.

«За минулий тиждень, з 8 по 14 січня, підрозділи ДСНС здійснили 176 виїздів, з яких на ліквідацію пожеж – 71, на пожежі, пов’язані з ворожими обстрілами – 4», – додав Василенко.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 15 Січня 2024 в 13:08;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Київському районі Харкова 13 січня ДСНСники з водойми вилучили тіло жінки 1950 року народження.".