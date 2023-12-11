Украла выплаты ВПЛ: 22-летняя жительница Дергачей обманула пожилую знакомую
В Харьковской области правоохранители задержали 22-летнюю девушку, которая украла со счета знакомой выплаты ВПЛ.
По данным Харьковской областной прокуратуры, весной прошлого года к 22-летней жительнице города Дергачи обратилась знакомая с просьбой помочь настроить мобильное приложение «Приват 24». Для этого пожилая женщина предоставила девушке свою банковскую карту и паспорт, где находился логин и пароль входа в кабинет.
Однако юная «благотворительница» помогать знакомой и не планировала. Она сфотографировала логин и пароль и с их помощью оформила женщине статус ВПЛ через портал «Дія». Пожилая знакомая даже не знала, что девушка проводит такие манипуляции, отметили правоохранители.
«Девушка систематически переводила государственную помощь с карты женщины на собственные счета. Она успела похитить со счета знакомой почти 50 тысяч гривен, которые потратила на покупки в торгово-развлекательных сетях», – добавили в прокуратуре.
В ГУ Нацполиции в Харьковской области заявили, что девушке сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 361 (вмешательство в работу информационных (автоматизированных), электронных коммуникационных, информационно-коммуникационных систем, электронных коммуникационных сетей), ч. 4 ст. 185 (кража) УКУ.
Решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: впл, выплаты, жінка, женщина, пожилая, полиция, прокуратура, украла;
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- • Дата публикации материала: 11 декабря 2023 в 15:58;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области правоохранители задержали 22-летнюю девушку, которая украла со счета знакомой выплаты ВПЛ.".