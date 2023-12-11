Украла выплаты ВПЛ: 22-летняя жительница Дергачей обманула пожилую знакомую

В Харьковской области правоохранители задержали 22-летнюю девушку, которая украла со счета знакомой выплаты ВПЛ.

По данным Харьковской областной прокуратуры, весной прошлого года к 22-летней жительнице города Дергачи обратилась знакомая с просьбой помочь настроить мобильное приложение «Приват 24». Для этого пожилая женщина предоставила девушке свою банковскую карту и паспорт, где находился логин и пароль входа в кабинет.

Однако юная «благотворительница» помогать знакомой и не планировала. Она сфотографировала логин и пароль и с их помощью оформила женщине статус ВПЛ через портал «Дія». Пожилая знакомая даже не знала, что девушка проводит такие манипуляции, отметили правоохранители.

«Девушка систематически переводила государственную помощь с карты женщины на собственные счета. Она успела похитить со счета знакомой почти 50 тысяч гривен, которые потратила на покупки в торгово-развлекательных сетях», – добавили в прокуратуре.

В ГУ Нацполиции в Харьковской области заявили, что девушке сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 361 (вмешательство в работу информационных (автоматизированных), электронных коммуникационных, информационно-коммуникационных систем, электронных коммуникационных сетей), ч. 4 ст. 185 (кража) УКУ.

Решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения.