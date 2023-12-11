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Вкрала виплати ВПО: 22-річна жителька Дергачів ошукала літню знайому

Суспільство 15:58   11.12.2023
Вікторія Яковенко
Вкрала виплати ВПО: 22-річна жителька Дергачів ошукала літню знайому Фото: Харківська обласна прокуратура

На Харківщині правоохоронці затримали 22-річну дівчину, яка вкрала з рахунку знайомої виплати ВПО.

За даними Харківської обласної прокуратури, навесні торік до 22-річної мешканки міста Дергачі звернулась знайома з проханням допомогти налаштувати мобільний додаток «Приват 24». Для цього літня жінка надала дівчині свою банківську картку та паспорт, де знаходився логін та пароль входу до особистого кабінету.

Однак юна «добродійка» допомагати знайомій і не планувала. Вона сфотографувала логін та пароль та за їх допомогою оформила жінці статус ВПО через портал «Дія». А літня знайома навіть не знала, що без її відома дівчина проводить такі маніпуляції, зазначили правоохоронці.

«Крадійка систематично переводила державну допомогу з картки жінки на власні рахунки. Вона встигла викрасти за рахунку знайомої майже 50 тисяч гривень, які витратила на покупки у торгово-розважальних мережах», – додали в прокуратурі.

В ГУ Нацполіції в Харківській області заявили, що наразі дівчині повідомили про підозру за ч. 1 ст. 361 (втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно- комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж), ч. 4 ст. 185 (крадіжка) ККУ.

Вирішується питання щодо обрання підозрюваній запобіжного заходу.

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Фото: Харківська обласна прокуратура

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 11 Грудня 2023 в 15:58;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині правоохоронці затримали 22-річну дівчину, яка вкрала з рахунку знайомої виплати ВПО.".