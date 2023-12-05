Викрав $10 тис, 100 тис. грн та прикраси: рецидивіст «обчистив» дім у Харкові

У Харкові затримали 43-річного чоловіка, який пограбував приватний будинок.

Про крадіжку правоохоронцям повідомила 37-річна жінка 4 грудня, розповіли в ГУ Нацполіції в Харківській області.

За даними поліцейських, чоловік зламав вікно, проник у будинок та забрав гроші у сумі 10 тисяч доларів, 100 тисяч гривень та коштовні прикраси вартістю близько 50 тисяч гривень.

Поліцейські затримали зловмисника. Ним виявився раніше судимий 43-річний чоловік. У нього вилучили речові докази.

Фігуранту повідомили про підозру за ч. 4 ст.185 (крадіжка) ККУ. Йому загрожує до 8 років тюрми.