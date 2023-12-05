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Викрав $10 тис, 100 тис. грн та прикраси: рецидивіст «обчистив» дім у Харкові

Суспільство 15:59   05.12.2023
Вікторія Яковенко
Викрав $10 тис, 100 тис. грн та прикраси: рецидивіст «обчистив» дім у Харкові Фото: ГУНП в Харківській області

У Харкові затримали 43-річного чоловіка, який пограбував приватний будинок.

Про крадіжку правоохоронцям повідомила 37-річна жінка 4 грудня, розповіли в ГУ Нацполіції в Харківській області.

За даними поліцейських, чоловік зламав вікно, проник у будинок та забрав гроші у сумі 10 тисяч доларів, 100 тисяч гривень та коштовні прикраси вартістю близько 50 тисяч гривень.

Поліцейські затримали зловмисника. Ним виявився раніше судимий 43-річний чоловік. У нього вилучили речові докази.

Фігуранту повідомили про підозру за ч. 4 ст.185 (крадіжка) ККУ. Йому загрожує до 8 років тюрми.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 5 Грудня 2023 в 15:59;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові затримали 43-річного чоловіка, який пограбував приватний будинок.".