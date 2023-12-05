Украл $10 тыс, 100 тыс. грн и украшения: рецидивист «обчистил» дом в Харькове

В Харькове задержали 43-летнего мужчину, который ограбил частный дом.

О грабеже правоохранителям сообщила 37-летняя женщина 4 декабря, рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

По данным полицейских, мужчина сломал окно, проник в дом и забрал деньги в сумме 10 тысяч долларов, 100 тысяч гривен и украшения стоимостью около 50 тысяч гривен.

Полицейские задержали злоумышленника. Им оказался ранее судимый 43-летний мужчина. У него изъяли вещественные доказательства.

Фигуранту сообщили о подозрении по ч. 4 ст.185 (кража) УКУ. Ему грозит до 8 лет тюрьмы.