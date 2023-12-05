Live
  • Вт 05.12.2023
    • Харьков
  •   -2°С
  • USD 36.54
  • EUR 39.71

Украл $10 тыс, 100 тыс. грн и украшения: рецидивист «обчистил» дом в Харькове

Общество 15:59   05.12.2023
Виктория Яковенко
Украл $10 тыс, 100 тыс. грн и украшения: рецидивист «обчистил» дом в Харькове Фото: ГУНП в Харьковской области

В Харькове задержали 43-летнего мужчину, который ограбил частный дом.

О грабеже правоохранителям сообщила 37-летняя женщина 4 декабря, рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

По данным полицейских, мужчина сломал окно, проник в дом и забрал деньги в сумме 10 тысяч долларов, 100 тысяч гривен и украшения стоимостью около 50 тысяч гривен.

Полицейские задержали злоумышленника. Им оказался ранее судимый 43-летний мужчина. У него изъяли вещественные доказательства.

Фигуранту сообщили о подозрении по ч. 4 ст.185 (кража) УКУ. Ему грозит до 8 лет тюрьмы.

Читайте также: Перед смертью отец признался дочери: ограбил банк и был в бегах 50 лет

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Обстрелы зданий казначейской службы на Харьковщине: какие убытки
Обстрелы зданий казначейской службы на Харьковщине: какие убытки
04.12.2023, 12:16
Главные новости Харькова 5 декабря: сбитые «шахеды», последствия атаки, фронт
Главные новости Харькова 5 декабря: сбитые «шахеды», последствия атаки, фронт
05.12.2023, 15:18
В Харькове завтра утром закроют две станции метро, пустят автобус
В Харькове завтра утром закроют две станции метро, пустят автобус
05.12.2023, 14:12
Синегубов сообщил, куда ударили «шахеды» на Харьковщине (фото)
Синегубов сообщил, куда ударили «шахеды» на Харьковщине (фото)
05.12.2023, 08:16
Украл $10 тыс, 100 тыс. грн и украшения: рецидивист «обчистил» дом в Харькове
Украл $10 тыс, 100 тыс. грн и украшения: рецидивист «обчистил» дом в Харькове
05.12.2023, 15:59
Для ВСУ. Главную елку страны у Бахмута поставил волонтер из Харькова (видео)
05.12.2023, 17:20

Новости по теме:

15:47
555 рождественских ёлок. Немец побил мировой рекорд, украсив дом с размахом
17:39
Отчим обижал и мог ударить: в Харькове нашли подростка, который сбежал из дома
20:52
В доме на Тарасенко, в который в октябре попала ракета, восстанавливают кровлю
18:18
Советскую символику на доме в центре Харькова спрятали за сине-желтой тканью
17:30
Один мужчина погиб, 13 жителей эвакуировали из дома в Харькове из-за пожара

Вы читали новость: «Украл $10 тыс, 100 тыс. грн и украшения: рецидивист «обчистил» дом в Харькове»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 5 декабря 2023 в 15:59;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове задержали 43-летнего мужчину, который ограбил частный дом.".