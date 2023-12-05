Украл $10 тыс, 100 тыс. грн и украшения: рецидивист «обчистил» дом в Харькове
Фото: ГУНП в Харьковской области
В Харькове задержали 43-летнего мужчину, который ограбил частный дом.
О грабеже правоохранителям сообщила 37-летняя женщина 4 декабря, рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
По данным полицейских, мужчина сломал окно, проник в дом и забрал деньги в сумме 10 тысяч долларов, 100 тысяч гривен и украшения стоимостью около 50 тысяч гривен.
Полицейские задержали злоумышленника. Им оказался ранее судимый 43-летний мужчина. У него изъяли вещественные доказательства.
Фигуранту сообщили о подозрении по ч. 4 ст.185 (кража) УКУ. Ему грозит до 8 лет тюрьмы.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: дом, задержали, полиция, рецидивст, украл, Харьков.;
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- • Дата публикации материала: 5 декабря 2023 в 15:59;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове задержали 43-летнего мужчину, который ограбил частный дом.".