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На строительстве детской площадки под Харьковом украли 400 тысяч: дело в суде

Общество 16:28   15.01.2024
Елена Нагорная
На строительстве детской площадки под Харьковом украли 400 тысяч: дело в суде Фото: Харьковская облпрокуратура

Завершено досудебное расследование по делу о завладении 400 тысячами гривен бюджетных средств при строительстве детской площадки в рамках капитального ремонта детсада в городе вблизи Харькова.

Эту аферу в 2021 году организовали городской голова, директор фирмы и двое его сотрудников. Именно эта компания выполняла ремонт объекта. Разоблачили же схему летом 2023 года, сообщают в Харьковской облпрокуратуре.

«Четверо должностных лиц при проведении ремонта детского сада внесли в сметную документацию, акты приема выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ заведомо ложные сведения о стоимости стройматериалов смонтированной детской площадки. Также они включили в указанные документы работы, которые фактически выполнялись коммунальными предприятиями местного городского совета», — также информируют в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

В суд направлен обвинительный акт в отношении троих фигурантов по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) УКУ.

«Сейчас 53-летний организатор преступления — руководитель общества с ограниченной ответственностью — находится в розыске. 12 января досудебное расследование завершено. Материалы производства с обвинительными актами в отношении троих других фигурантов направлены на рассмотрение в суд», — сообщили в полиции.

По данным облпрокуратуры, в розыск объявлен один из работников компании.

Максимальная санкция предусматривает 12 лет лишения свободы.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 15 января 2024 в 16:28;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Завершено досудебное расследование по делу о завладении 400 тысячами гривен бюджетных средств при строительстве детской площадки в рамках капитального ремонта детсада в городе вблизи Харькова.".