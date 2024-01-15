На зведенні дитячого майданчика під Харковом вкрали 400 тисяч: справа в суді
Завершено досудове розслідування у справі про заволодіння 400 тисячами гривень бюджетних коштів під час будівництва дитячого майданчика в межах капітального ремонту дитсадка у місті поблизу Харкова.
Цю аферу у 2021 році організували міський голова, директор фірми та двоє її співробітників. Саме ця компанія виконувала ремонт об’єкта. Викрили ж схему влітку 2023 року, повідомляють у Харківській облпрокуратурі.
“Четверо службових осіб при проведенні ремонту дитячого садка внесли до кошторисної документації, актів приймання виконаних робіт і довідок про вартість виконаних робіт завідомо неправдиві відомості про вартість будматеріалів змонтованого дитячого майданчика. Також вони включили до вказаних документів роботи, які фактично виконувалися комунальними підприємствами місцевої міської ради“, – також інформують у ГУ Нацполіції у Харківській області.
До суду направлений обвинувальний акт стосовно трьох фігурантів за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) ККУ.
“Зараз 53-річний організатор злочину – керівник товариства з обмеженою відповідальністю – перебуває у розшуку. 12 січня досудове розслідування завершено. Матеріали провадження з обвинувальними актами стосовно трьох інших фігурантів направлено на розгляд до суду”, – повідомили в поліції.
За даними облпрокуратури, у розшук оголошено одного з працівників компанії.
Максимальна санкція передбачає 12 років позбавлення волі.
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- • Дата публікації матеріалу: 15 Січня 2024 в 16:28;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Завершено досудове розслідування у справі про заволодіння 400 тисячами гривень бюджетних коштів під час будівництва дитячого майданчика в межах капітального ремонту дитсадка у місті поблизу Харкова.".