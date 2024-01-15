Завдав шкоди на 13,5 млн грн: на Харківщині вручили підозру держслужбовцю
На Харківщині повідомили про підозру арбітражному керуючому, який вилучив із користування держпідприємства земель на понад 13,5 мільйонів гривень.
«У 2004 році рішенням суду Дослідне господарство «Мерефа» Інституту овочівництва та баштанництва Української академії аграрних наук визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру. Ліквідатором призначено арбітражного керуючого, а нині — вже підозрюваного у кримінальному провадженні», – повідомили у Харківській обласній прокуратурі.
Встановлено, що під час виконання своїх службових обов’язків підозрюваний вирішив отримати у приватну власність для себе, своєї матері та інших осіб земельні ділянки, які перебували в користуванні цього підприємства. Особлива цінність вказаних земель полягає у тому, що вони використовуються для проведення стаціонарних і виробничих дослідів.
«Він достовірно знав, що для цього потрібна необхідна згода Президії академії аграрних наук України, проте цей важливий момент «обійшов». Арбітражний керуючий використав своє службове становище, підготував заяву, особисто її підписав та скріпив печаткою ДГ «Мерефа»та подав її до державної адміністрації, в якій добровільно відмовився від земельних ділянок. У цей час посадовці «зробили вигляд», що не побачили порушення вимог законодавства», – додали в прокуратурі.
Загальна вартість цих земель складає понад 13,5 млн гривень. Їхня площа – майже 380 га, зазначили правоохоронці.
За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, держслужбовця підозрюють за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) ККУ. Йому загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 6 років, зі штрафом від п’ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: госслужащий, земли, підозра., поліція, прокуратура, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 15 Січня 2024 в 11:44;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині повідомили про підозру арбітражному керуючому, який вилучив із користування держпідприємства земель на понад 13,5 мільйонів гривень.".