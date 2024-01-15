Нанес ущерб на 13,5 млн грн: на Харьковщине вручили подозрение госслужащему
На Харьковщине сообщили о подозрении арбитражному управляющему, который изъял из пользования госпредприятия земли на более 13,5 миллиона гривен.
«В 2004 году решением суда Исследовательское хозяйство «Мерефа» Института овощеводства и бахчеводства Украинской академии аграрных наук признано банкротом и открыта ликвидационная процедура. Ликвидатором назначен арбитражный управляющий, а ныне — уже подозреваемый в уголовном производстве», — сообщили в Харьковской областной прокуратуре.
Установлено, что при исполнении своих служебных обязанностей подозреваемый решил получить в частную собственность для себя, своей матери и других лиц, находившиеся в пользовании этого предприятия, земельные участки. Особая ценность указанных земель состоит в том, что они используются для проведения стационарных и производственных опытов.
«Он достоверно знал, что для этого нужно необходимое согласие Президиума академии аграрных наук Украины, однако этот важный момент «обошел». Арбитражный управляющий использовал свое служебное положение, подготовил заявление, лично его подписал и скрепил печатью ДГ «Мерефа» и подал его в государственную администрацию, в которой добровольно отказался от земельных участков. В это время должностные лица «сделали вид», что не увидели нарушения требований законодательства», — добавили в прокуратуре.
Общая стоимость всех земель составляет более 13,5 млн гривен. Их площадь – почти 380 га, отметили правоохранители.
По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, госслужащего подозревают по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) УКУ. Ему грозит лишение свободы сроком от 3 до 6 лет, со штрафом от пятисот до одной тысячи необлагаемых налогом минимумов доходов граждан.
Читайте также: Озеро в Харькове за 205 млн отдали в частные руки, а теперь забирают (фото)
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: госслужащий, земли, підозра., полиция, прокуратура, харьковщина;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Нанес ущерб на 13,5 млн грн: на Харьковщине вручили подозрение госслужащему»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 15 января 2024 в 11:44;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине сообщили о подозрении арбитражному управляющему, который изъял из пользования госпредприятия земли на более 13,5 миллиона гривен.".