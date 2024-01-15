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Нанес ущерб на 13,5 млн грн: на Харьковщине вручили подозрение госслужащему

Общество 11:44   15.01.2024
Виктория Яковенко
Нанес ущерб на 13,5 млн грн: на Харьковщине вручили подозрение госслужащему Фото: Харьковская областная прокуратура

На Харьковщине сообщили о подозрении арбитражному управляющему, который изъял из пользования госпредприятия земли на более 13,5 миллиона гривен.

«В 2004 году решением суда Исследовательское хозяйство «Мерефа» Института овощеводства и бахчеводства Украинской академии аграрных наук признано банкротом и открыта ликвидационная процедура. Ликвидатором назначен арбитражный управляющий, а ныне — уже подозреваемый в уголовном производстве», — сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

Установлено, что при исполнении своих служебных обязанностей подозреваемый решил получить в частную собственность для себя, своей матери и других лиц, находившиеся в пользовании этого предприятия, земельные участки. Особая ценность указанных земель состоит в том, что они используются для проведения стационарных и производственных опытов.

«Он достоверно знал, что для этого нужно необходимое согласие Президиума академии аграрных наук Украины, однако этот важный момент «обошел». Арбитражный управляющий использовал свое служебное положение, подготовил заявление, лично его подписал и скрепил печатью ДГ «Мерефа» и подал его в государственную администрацию, в которой добровольно отказался от земельных участков. В это время должностные лица «сделали вид», что не увидели нарушения требований законодательства», — добавили в прокуратуре.

Общая стоимость всех земель составляет более 13,5 млн гривен. Их площадь – почти 380 га, отметили правоохранители.

По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, госслужащего подозревают по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) УКУ. Ему грозит лишение свободы сроком от 3 до 6 лет, со штрафом от пятисот до одной тысячи необлагаемых налогом минимумов доходов граждан.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 15 января 2024 в 11:44;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине сообщили о подозрении арбитражному управляющему, который изъял из пользования госпредприятия земли на более 13,5 миллиона гривен.".