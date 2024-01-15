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Движение в центре Харькова запретили: устраняют последствия удара РФ (видео)

Общество 13:10   15.01.2024
Елена Нагорная
Движение в центре Харькова запретили: устраняют последствия удара РФ (видео)

До 18:00 15 января запрещено движение транспорта по улице Тринклера, на участке от проспекта Независимости до площади Свободы.

Это связано с необходимостью работ по устранению последствий вражеских обстрелов, сообщают в пресс-службе Харьковского горсовета.

Объехать закрытый участок можно по улице Сумской, проспекту Независимости, проспекту Науки, площади Свободы.

Как пишут «Харків Новини», отель Kharkiv Palace, по которому войска РФ вечером 30 декабря нанесли ракетный удар, временно не принимает гостей.

«Сначала демонтаж аварийных конструкций на верхних этажах, теперь закрытие окон. В отеле продолжаются восстановительные работы», — пишет СМИ.

Видео: «Харків Новини»

Напомним, 30 декабря россияне атаковали Харьков ракетами — взрывы прогремели около 19:00. Пострадали 28 человек. По данным начальника Харьковской облпрокуратуры Александра Фильчакова, был частично разрушен отель Kharkiv Palace, еще одна ракета попала в жилой дом по улице Гиршмана. Также три «прилета» зафиксировали в Индустриальном районе.

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 15 января 2024 в 13:10;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "До 18:00 15 января запрещено движение транспорта по улице Тринклера, на участке от проспекта Независимости до площади Свободы.".