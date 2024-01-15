Рух у центрі Харкова заборонили: усувають наслідки ракетного удару РФ (відео)
До 18:00 15 січня заборонено рух транспорту вулицею Трінклера, на ділянці від проспекту Незалежності до майдану Свободи.
Це пов’язано із необхідністю робіт з усунення наслідків ворожих обстрілів, повідомляють у пресслужбі Харківської міськради. Об’їхати закриту ділянку можна по вулиці Сумській, проспекту Незалежності, проспекту Науки, майдану Свободи.
Як пишуть “Харків Новини”, готель Kharkiv Palace, по якому війська РФ увечері 30 грудня завдали ракетного удару, тимчасово не приймає гостей.
“Спочатку демонтаж аварійних конструкцій на верхніх поверхах, тепер закриття вікон. В готелі тривають відновлювальні роботи”, – пише ЗМІ.
Відео: “Харків Новини”
Нагадаємо, 30 грудня росіяни атакували Харків ракетами – вибухи пролунали близько 19:00. Постраждали 28 людей. За даними начальника Харківської облпрокуратури Олександра Фільчакова, було частково зруйновано готель Kharkiv Palace, ще одна ракета влучила у житловий будинок на вулиці Гіршмана. Також три “прильоти” зафіксували в Індустріальному районі.
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- Категорії: Події, Суспільство, Харків; Теги: Kharkiv palace, міськрада, отель, ракетний удар, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 15 Січня 2024 в 13:10;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "До 18:00 15 січня заборонено рух транспорту вулицею Трінклера, на ділянці від проспекту Незалежності до майдану Свободи.".