Ракетний удар по готелю Kharkiv Palace у центрі Харкова: екологи оцінили шкоду

У 747 мільйонів гривень оцінили екоінспектори збитки від засмічення центру Харкова внаслідок ракетного удару увечері 30 грудня 2023 року. Постраждали готелі Kharkiv Palace та “Харків”.

Фахівці обстежили та зафіксували факти засмічення земельних ресурсів відходами скла, деревини, бетону, чорного та кольорового металів тощо, земельної ділянки площею 12900 квадратних метрів, повідомляють у Державній екологічній інспекції у Харківській області.

“Безпосередньо готель «Харків» – це 4-зірковий готель у центрі міста, побудований у 1932—1936 року за проєктом архітектора Григорія Яновицького. Проєкт будівлі отримав золоту медаль у Парижі на Всесвітній виставці 1937 року. Він є одною із візитівок Харкова”, – зазначають у відомстві.

Екоінспектори направили матеріали до правоохоронних органів.

Нагадаємо, 30 грудня військові РФ атакували Харків ракетами та дронами – вибухи лунали після 19:00. Одна з ракет влетіла в 11-й поверх готелю Kharkiv Palace, він частково зруйнований. Внаслідок цього удару також було пошкоджено розташований поруч готель “Харків”. Ще одна ракета влучила в житловий будинок на вулиці Гіршмана. За даними слідства, окупанти застосували комплекси “Іскандер-М”. Також три “прильоти” ракет С-300 зафіксували в Індустріальному районі. Загалом цього вечора постраждали 28 осіб, зокрема двоє дітей.