Ракетный удар по отелю Kharkiv Palace в центре Харькова: экологи оценили ущерб

В 747 миллионов гривен оценили экоинспекторы ущерб от засорения центра Харькова в результате ракетного удара вечером 30 декабря 2023 года. Пострадали гостиницы Kharkiv Palace и «Харьков».

Специалисты обследовали и зафиксировали факты засорения земельных ресурсов отходами стекла, древесины, бетона, черного и цветного металлов и т.д., земельного участка площадью 12900 квадратных метров, сообщают в Государственной экологической инспекции в Харьковской области.

«Непосредственно отель «Харьков» — это 4-звездочный отель в центре города, построенный в 1932-1936 года по проекту архитектора Григория Яновицкого. Проект здания получил золотую медаль в Париже на Всемирной выставке 1937 года. Он является одной из визитных карточек Харькова», — отмечают в ведомстве.

Экоинспекторы направили материалы в правоохранительные органы.

Напомним, 30 декабря военные РФ атаковали Харьков ракетами и дронами — взрывы гремели после 19:00. Одна из ракет влетела в 11-й этаж отеля Kharkiv Palace, он частично разрушен. В результате этого удара также была повреждена расположенная рядом гостиница «Харьков». Еще одна ракета попала в жилой дом по улице Гиршмана. По данным следствия, оккупанты применили комплексы «Искандер-М». Также три «прилета» ракет С-300 зафиксировали в Индустриальном районе. Всего этим вечером пострадали 28 человек, в том числе двое детей.