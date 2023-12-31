Двоє загиблих в області та 28 постраждалих у Харкові через удари РФ – поліція

У Харківській області за добу внаслідок ворожих ударів є загиблі та постраждалі.

У селищі Борова внаслідок обстрілів загинули 2 мешканців – 55-річна жінка та 59-річний чоловік. Їх тіла дістали з-під завалів зруйнованих приватних будинків, повідомив начальник ГУ Нацполіції у Харківській області Володимир Тимошко.

«В Харкові було дві хвилі обстрілів: ракетами (встановлено, що в центр міста прилетіло дві ракети Іскандер-М, в Індустріальний район – 3 ракети С-300), потім БпЛА «Shahed». Поранено 28 людей, у тому числі двоє дітей. Всі цивільні. В будинках виникли пожежі. Пошкоджені житлові багатоповерхівки, магазини, готель, кафе, офісні приміщення, автомобілі», – зазначив Тимошко.