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Удари С-300, артобстріли, авіаудар й атаки – зведення Генштабу по Харківщині

Суспільство 07:27   31.12.2023
Вікторія Яковенко
Удари С-300, артобстріли, авіаудар й атаки – зведення Генштабу по Харківщині Фото: Генштаб ЗСУ

Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 06:00 поінформував про ситуацію на Харківщині за добу.

Ворожі керовані ракети С-300 вдарили по цивільних об’єктах центральної частини Харкова.

З авіації ворог вдарив по населеному пункту Піщане.

Під артилерійським вогнем опинилися близько 150 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької Херсонської та Миколаївської областей.

На Куп’янському напрямку українські захисники відбили 8 атак ворога в районі населеного пункту Синьківка.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 31 Грудня 2023 в 07:27;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 06:00 поінформував про ситуацію на Харківщині за добу.".