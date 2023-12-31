«Шахеди» вдарили по Київському району Харкова: наслідки атаки (відео)

О 01:00 під ударом російських БпЛА типу «Шахед» був Київський район Харкова. Загалом зафіксовано 4 влучання.

За даними речника Харківської обласної прокуратури Дмитра Чубенко, внаслідок атаки пошкоджені декілька адміністративних будівель, кафе та банк.

Наразі встановлюється інформація про травмованих осіб, додали в прокуратурі.

Слідчі розпочали досудове розслідування за ст. 438 ККУ (порушення законів та звичаїв війни).

Нагадаємо, о 00:54 командування Повітряних сил ЗСУ повідомило, що ворожий БпЛА рухається у напрямку Харкова. Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник написав про кілька дронів. У місті було чутно щонайменше п’ять вибухів. Про кілька «прильотів» у Харкові повідомив мер Ігор Терехов. Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник пізніше заявив, що силами ППО Харківщини було відпрацьовано по ворожих БпЛА «Шахед». Терехов уточнив, що внаслідок нічної атаки російських безпілотників на Харків, пошкодження зазнали будівлі у центрі міста.