Главные новости Харькова 14.01: аналитик о планах РФ, удар по зернохранилищу

Основные новости текущих суток – в хронике МГ «Объектив».

21:47

Юного жителя Харьковщины в гидрокостюме поймали на границе с Румынией

Пограничники задержали 20-летнего мужчину в Закарпатье, когда тот планировал пересекать границу вне пунктов пропуска, сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

«О намерениях молодого человека красноречиво свидетельствовали гермомешок со сменной одеждой, личными вещами и документами, к тому же одет он был в гидрокостюм, ведь собирался преодолевать Тису, через которую проходит украинско-румынская граница», — добавили пограничники.

На него составили протокол об админправонарушении, предусмотренном ст. 204-1 КУпАП «Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины».

20:04

На Харьковщине ВСУ отбили три вражеские атаки

Россияне пытались атаковать на Купянском направлении вблизи сел Синьковка и Петропавловка, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 18:00.

Под артиллерийским и минометным огнем врага оказались населенные пункты Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка и Берестовое на Купянском направлении, а также Волчанск, Бочково и Бударки – на Слобожанском.

17:44

Во Львове провели успешную пересадку почки 11-летней девочке с Харьковщины. Ее донором стал отец-военный

Маричке 11 лет. Она родилась с поликистозом почек – это редкое наследственное заболевание, при котором в почке образуется большое количество кист, препятствующих нормальному функционированию органа, сообщили в Первом медобъединении Львова.

Там добавили, что четыре года назад состояние девочки существенно ухудшилось. Маричка нуждалась в трансплантации. Донором для нее стал отец-военный. Харьковские медики направили семью во Львов — в детскую больницу Святого Николая.

Через неделю после трансплантации семья вернулась домой на Харьковщину, отметили медики.

15:33

Российский дрон сбили на Харьковщине

Бойцы бригады «Стальная граница» Гвардии наступления «приземлили» вражеский БпЛА с помощью антидронового ружья, сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

«Дрон остался практически невредимым и теперь после перепрограммирования полетит со взрывным подарком к своим предыдущим владельцам», — отметили пограничники.

Видео: ГПСУ

13:02

Две управляемые авиабомбы РФ разрушили ангары с зерном и здание для его обработки в Волчанске

«Обстрел произошел ночью, никого, кроме обычных охранников там не было. К счастью, обошлось без жертв», – сообщил начальник Следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов.

11:39

256 оккупантов уничтожили за сутки на Купянско-Лиманском направлении

За сутки враг атаковал позиции украинских защитников под Купянском и Лиманом 8 раз, сообщил в эфире нацмарафона начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо.

Также враг 574 раз обстрелял украинские позиции из артиллерии и минометам. Кроме этого, оккупанты применили 30 дронов-камикадзе.

Тем временем украинские воины уничтожили 73 единицы техники. Среди которой – 11 БМП, 4 танка и 1 БТР.

«Погода достаточно влияет на ход событий. -15 было на дворе днем, достаточно нашим защитникам не комфортно в тех условиях, которые есть. Тем не менее, пытаются максимально уничтожать врага», — отметил Фитьо.

10:57

Армия РФ обстреляла село Одноробовка: попали в памятник воинам Второй мировой войны

Село обстреляли из артиллерии 13 января в 23:00, сообщили в издании «Заря».

«Как следствие – повреждены восемь домов, хозяйственные постройки, энерго- и газсети. Также враг попал в памятник воинам Второй мировой войны. Жертв нет. Специалисты работают над восстановлением инфраструктуры», — отметил начальник Золочевской военной поселковой администрации Виктор Коваленко.

10:32

Где РФ готовится атаковать в ближайшее время на Харьковщине: анализ Машовца

На Купянском направлении в ближайшее время войска РФ готовятся атаковать позиции ВСУ в направлении сел Ягодное – Ивановка и Ягодное – Кисловка, сообщил военный обозреватель группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец.

«В свою очередь, обойти село Стельмаховка с севера, вероятно, готовятся и подразделения 27-й омсбр противника, которым для этого придется пробиться через Новоселовское в район западнее него. Но, по моему мнению, перспективы наступления в сторону села Ивановка, сейчас, выглядят, скажем так, несколько сомнительно. Почему я, конечно, по понятным причинам писать не буду. Однако, подчеркну – командование противника явно не учитывает в своем оперативном планировании один нюанс, а именно – взаимосвязь и взаимовлияние ситуации на разных участках Купянского направления, друг на друга», — отметил Машовец.

09:30

Последствия обстрелов Харьковщины показали правоохранители

«14 января около 01:30 оккупанты нанесли удары управляемыми авиабомбами по городу Волчанск. Повреждено сельскохозяйственное предприятие. Вчера село Веселое также враг обстрелял из КАБов. Поврежден частный дом. В селе Ивашки повреждены жилые дома, автомобили и хозяйственные постройки. Пострадавших нет», – сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Следователи открыли уголовные производства по ст. 438 УКУ (нарушение законов и обычаев войны).

09:07

Обстрелы Харьковщины: сводка Синегубова

Около 01:30 оккупанты нанесли удары КАБами по городу Волчанск. В результате обстрела повреждено предприятие: два ангара и тик. Информации о пострадавших нет. Также были перебои с электроснабжением, питание возобновили, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.

«Вчера в 09:30 произошел обстрел КАБами села Веселое. Поврежден частный дом. Без пострадавших. Около 13:00 оккупанты обстреляли село Ивашки. Повреждены 3 жилых дома, автомобили, хозяйственные постройки. Без пострадавших. В 14:00 враг из минометов обстрелял поселок Золочев. Без пострадавших», – отметил Синегубов.

08:34

Сутки на Харьковщине прошли без пожаров из-за обстрелов – ГСЧС

Всего в области за сутки спасатели выезжали тушить 9 пожаров, возникших по разным причинам, не связанным с боевыми действиями, сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области.

О жертвах и пострадавших не сообщают.

07:16

Четыре атаки войск РФ отбили Силы обороны возле Синьковки

Враг нанес авиаудары в районах населенных пунктов Волчанск, Веселое, Песчаное и Ивановка, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 06:00.

Под артиллерийским огнем оказались более 120 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

07:00

Ночью на Харьковщине трижды объявляли воздушную тревогу

Впервые сирена звучала в 00:57. В мониторинговых каналах сообщали о тактической авиации на севере.

Второй раз воздушную тревогу объявляли в 01:05. Затем – в 02:24. В воздушных силах ВСУ предупреждали об активности вражеской тактической авиации на востоке. Была угроза для прифронтовых регионов.

Отбой прозвучал в 02:51.

Уже утром в 06:25 объявили воздушную тревогу из-за угрозы баллистики, сообщили в ВС ВСУ.

Отбой прозвучал в 06:52.