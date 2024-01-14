11-летней жительнице Харьковщины пересадили почку от отца-военного (фото)
Во Львове провели успешную пересадку почки 11-летней Маричке из Харьковской области. Ее донором стал отец-военный.
Ребёнок родился с поликистозом почек — это редкое наследственное заболевание, при котором в почке образуется большое количество кист, препятствующих нормальному функционированию органа, сообщили в Первом медобъединении Львова.
Там добавили, что четыре года назад состояние девочки существенно ухудшилось. Кисты все больше блокировали работу почек.
Маричка нуждалась в трансплантации почки. Донором для нее стал отец-военный. Харьковские медики направили семью во Львов — в детскую больницу Святого Николая.
Операция прошла успешно. Через неделю после трансплантации семья вернулась домой на Харьковщину, отметили медики.
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- • Дата публикации материала: 14 января 2024 в 17:41;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Во Львове провели успешную пересадку почки 11-летней Маричке из Харьковской области. Ее донором стал отец-военный.".