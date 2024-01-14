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11-летней жительнице Харьковщины пересадили почку от отца-военного (фото)

Общество 17:41   14.01.2024
Виктория Яковенко
11-летней жительнице Харьковщины пересадили почку от отца-военного (фото)

Во Львове провели успешную пересадку почки 11-летней Маричке из Харьковской области. Ее донором стал отец-военный.

Ребёнок родился с поликистозом почек — это редкое наследственное заболевание, при котором в почке образуется большое количество кист, препятствующих нормальному функционированию органа, сообщили в Первом медобъединении Львова.

Там добавили, что четыре года назад состояние девочки существенно ухудшилось. Кисты все больше блокировали работу почек.

Маричка нуждалась в трансплантации почки. Донором для нее стал отец-военный. Харьковские медики направили семью во Львов — в детскую больницу Святого Николая.

Операция прошла успешно. Через неделю после трансплантации семья вернулась домой на Харьковщину, отметили медики.

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Фото: Первое медобъединение Львова

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 14 января 2024 в 17:41;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Во Львове провели успешную пересадку почки 11-летней Маричке из Харьковской области. Ее донором стал отец-военный.".