11-річній жительці Харківщини пересадили нирку від батька-військового (фото)
У Львові провели успішну пересадку нирки 11-річній Марічці з Харківщини. Її донором став батько-військовий.
Дитина народилася із полікістозом нирок — це рідкісне спадкове захворювання, за якого у нирці утворюється велика кількість кіст, що перешкоджають нормальному функціонуванню органу, повідомили у Першому медоб’єднанні Львова.
Там додали, що чотири роки тому стан дівчинки суттєво погіршився. Кісти все більше блокували роботу нирок.
Марічка потребувала трансплантації нирки. Донором для неї став батько-військовий. Харківські медики скерували родину до Львова — в дитячу лікарню Святого Миколая.
Операція минула успішно. За тиждень після трансплантації сім’я повернулася додому на Харківщину, зазначили медики.
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- • Дата публікації матеріалу: 14 Січня 2024 в 17:41;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Львові провели успішну пересадку нирки 11-річній Марічці з Харківщини. Її донором став батько-військовий.".