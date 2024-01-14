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11-річній жительці Харківщини пересадили нирку від батька-військового (фото)

Суспільство 17:41   14.01.2024
Вікторія Яковенко
11-річній жительці Харківщини пересадили нирку від батька-військового (фото)

У Львові провели успішну пересадку нирки 11-річній Марічці з Харківщини. Її донором став батько-військовий.

Дитина народилася із полікістозом нирок — це рідкісне спадкове захворювання, за якого у нирці утворюється велика кількість кіст, що перешкоджають нормальному функціонуванню органу, повідомили у Першому медоб’єднанні Львова.

Там додали, що чотири роки тому стан дівчинки суттєво погіршився. Кісти все більше блокували роботу нирок.

Марічка потребувала трансплантації нирки. Донором для неї став батько-військовий. Харківські медики скерували родину до Львова — в дитячу лікарню Святого Миколая.

Операція минула успішно. За тиждень після трансплантації сім’я повернулася додому на Харківщину, зазначили медики.

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Фото: Перше медоб’єднання Львова

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 14 Січня 2024 в 17:41;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Львові провели успішну пересадку нирки 11-річній Марічці з Харківщини. Її донором став батько-військовий.".