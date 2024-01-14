Российский дрон сбили на Харьковщине: его вернут «владельцам» (фото, видео)

Бойцы бригады «Стальная граница» Гвардии наступления с помощью антидронового ружья «приземлили» и обезвредили вражеский БпЛА на Харьковщине.

«Дрон остался практически невредимым и теперь после перепрограммирования полетит со взрывным подарком к своим предыдущим владельцам», — отметили в Государственной пограничной службе Украины.