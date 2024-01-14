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Российский дрон сбили на Харьковщине: его вернут «владельцам» (фото, видео)

Общество 15:31   14.01.2024
Виктория Яковенко
Российский дрон сбили на Харьковщине: его вернут «владельцам» (фото, видео) Фото: ГПСУ

Бойцы бригады «Стальная граница» Гвардии наступления с помощью антидронового ружья «приземлили» и обезвредили вражеский БпЛА на Харьковщине.

«Дрон остался практически невредимым и теперь после перепрограммирования полетит со взрывным подарком к своим предыдущим владельцам», — отметили в Государственной пограничной службе Украины.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 14 января 2024 в 15:31;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Бойцы бригады «Стальная граница» Гвардии наступления с помощью антидронового ружья «приземлили» и обезвредили вражеский БпЛА на Харьковщине.".