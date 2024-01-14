Российский дрон сбили на Харьковщине: его вернут «владельцам» (фото, видео)
Фото: ГПСУ
Бойцы бригады «Стальная граница» Гвардии наступления с помощью антидронового ружья «приземлили» и обезвредили вражеский БпЛА на Харьковщине.
«Дрон остался практически невредимым и теперь после перепрограммирования полетит со взрывным подарком к своим предыдущим владельцам», — отметили в Государственной пограничной службе Украины.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: БПЛА, гпсу, дрон, приземлили, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 14 января 2024 в 15:31;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Бойцы бригады «Стальная граница» Гвардии наступления с помощью антидронового ружья «приземлили» и обезвредили вражеский БпЛА на Харьковщине.".