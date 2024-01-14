Російський дрон збили на Харківщині: його повернуть «власникам» (фото, відео)

Бійці бригади «Сталевий кордон» Гвардії наступу за допомогою антидронової рушниці «приземлили» та знешкодили ворожий БпЛА на Харківщині.

«Дрон лишився практично неушкодженим і тепер після перепрограмування полетить із вибуховим подарунком до своїх попередніх власників», – зазначили у Державній прикордонній службі України.