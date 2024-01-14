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Російський дрон збили на Харківщині: його повернуть «власникам» (фото, відео)

Суспільство 15:31   14.01.2024
Вікторія Яковенко
Російський дрон збили на Харківщині: його повернуть «власникам» (фото, відео) Фото: ДПСУ

Бійці бригади «Сталевий кордон» Гвардії наступу за допомогою антидронової рушниці «приземлили» та знешкодили ворожий БпЛА на Харківщині.

«Дрон лишився практично неушкодженим і тепер після перепрограмування полетить із вибуховим подарунком до своїх попередніх власників», – зазначили у Державній прикордонній службі України.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 14 Січня 2024 в 15:31;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Бійці бригади «Сталевий кордон» Гвардії наступу за допомогою антидронової рушниці «приземлили» та знешкодили ворожий БпЛА на Харківщині.".