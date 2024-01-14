Російський дрон збили на Харківщині: його повернуть «власникам» (фото, відео)
Фото: ДПСУ
Бійці бригади «Сталевий кордон» Гвардії наступу за допомогою антидронової рушниці «приземлили» та знешкодили ворожий БпЛА на Харківщині.
«Дрон лишився практично неушкодженим і тепер після перепрограмування полетить із вибуховим подарунком до своїх попередніх власників», – зазначили у Державній прикордонній службі України.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: БПЛА, гпсу, дрон, приземлили, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 14 Січня 2024 в 15:31;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Бійці бригади «Сталевий кордон» Гвардії наступу за допомогою антидронової рушниці «приземлили» та знешкодили ворожий БпЛА на Харківщині.".