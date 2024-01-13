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Бліндаж із солдатами РФ знищив дрон на окупованій Харківщині (відео)

Суспільство 12:54   13.01.2024
Олена Нагорна
Бліндаж із солдатами РФ знищив дрон на окупованій Харківщині (відео)

Декількох російських військових, які перебували у бліндажі, ліквідували за допомогою безпілотника на тимчасово окупованій території Харківської області бійці бригади “Сталевий кордон”.

Бійці швидко опановують новітні оборонні технології та ефективно застосовують їх на полі бою“, – пише Державна прикордонна служба України.

Відео: ДПСУ

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 13 Січня 2024 в 12:54;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Декількох російських військових, які перебували у бліндажі, ліквідували за допомогою безпілотника на тимчасово окупованій території Харківської області бійці бригади “Сталевий кордон”.".