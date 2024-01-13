Бліндаж із солдатами РФ знищив дрон на окупованій Харківщині (відео)

Декількох російських військових, які перебували у бліндажі, ліквідували за допомогою безпілотника на тимчасово окупованій території Харківської області бійці бригади “Сталевий кордон”.

“Бійці швидко опановують новітні оборонні технології та ефективно застосовують їх на полі бою“, – пише Державна прикордонна служба України.

Відео: ДПСУ