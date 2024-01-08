Live
  • Пн 08.01.2024
    • Харків
  •   -10°С
  • USD 38.08
  • EUR 41.57

Як прикордонники відправили “подарунок” окупантам на Харківщині (відео)

Суспільство 18:16   08.01.2024
Олена Нагорна
Як прикордонники відправили “подарунок” окупантам на Харківщині (відео)

Позицію військових РФ уразили на тимчасово окупованій території Харківської області прикордонники бригади Гвардії наступу “Сталевий кордон”.

Двоє окупантів отримали поранення, решта втекла, повідомляють у Державній прикордонній службі.

Відео: ДПСУ

Читайте також: На Харківщину залетів дрон, начинений вибухівкою

Автор: Олена Нагорна
Популярно
Головні новини Харкова 8.01: прильоти, Харківщина четверта у рейтингу корупції
Головні новини Харкова 8.01: прильоти, Харківщина четверта у рейтингу корупції
08.01.2024, 18:50
Майже 70 населених пунктів Харківщини без світла через бойові дії
Майже 70 населених пунктів Харківщини без світла через бойові дії
08.01.2024, 18:30
П’яний водій у Харкові хотів відкупитися від копів за 10 тис. грн
П’яний водій у Харкові хотів відкупитися від копів за 10 тис. грн
08.01.2024, 18:37
Як прикордонники відправили “подарунок” окупантам на Харківщині (відео)
Як прикордонники відправили “подарунок” окупантам на Харківщині (відео)
08.01.2024, 18:16
4 місце посіла Харківщина у рейтингу найкорумпованіших областей від НАЗК
4 місце посіла Харківщина у рейтингу найкорумпованіших областей від НАЗК
08.01.2024, 18:02
Усі прильоти у Харкові стали наслідком прориву ППО – військовий експерт
Усі прильоти у Харкові стали наслідком прориву ППО – військовий експерт
08.01.2024, 17:01

Новини за темою:

21:51
Дрон РФ на Куп’янському напрямку тепер працюватиме проти окупантів (фото)
11:12
На Лимано-Куп’янському напрямку ДПСУ вдарила по окупантах, що тікали (відео)
18:15
Прикордонники показали, як під Куп’янськом спалили техніку росіян (фото)
22:05
Як військовим РФ не дали облаштувати вогневі позиції на Харківщині (відео)
18:04
Дрон-камікадзе атакував командний пункт РФ на Куп’янському напрямку (відео)

Ви читали новину: «Як прикордонники відправили “подарунок” окупантам на Харківщині (відео)»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 8 Січня 2024 в 18:16;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Позицію військових РФ уразили на тимчасово окупованій території Харківської області прикордонники бригади Гвардії наступу “Сталевий кордон”.".