Як прикордонники відправили “подарунок” окупантам на Харківщині (відео)
Позицію військових РФ уразили на тимчасово окупованій території Харківської області прикордонники бригади Гвардії наступу “Сталевий кордон”.
Двоє окупантів отримали поранення, решта втекла, повідомляють у Державній прикордонній службі.
Відео: ДПСУ
Читайте також: На Харківщину залетів дрон, начинений вибухівкою
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: Гвардия наступления, гпсу, стальная граница, Харків;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Як прикордонники відправили “подарунок” окупантам на Харківщині (відео)»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 8 Січня 2024 в 18:16;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Позицію військових РФ уразили на тимчасово окупованій території Харківської області прикордонники бригади Гвардії наступу “Сталевий кордон”.".