На Харківщину залетів дрон, начинений вибухівкою

Прикордонники із бригади Гвардії наступу “Сталевий кордон” приземлили дрон окупантів.

“На Харківщині прикордонники бригади Гвардії наступу «Сталевий кордон» за допомогою антидронової рушниці приземлили дрон-камікадзе з вибухівкою. Після невеликого «апгрейду» БпЛА з сюрпризами відправлять окупантам у відповідь”, – повідомили в телеграмі бригади.

Останніми днями росіяни різко активізували удари по Харківській області. Крім ракетних атак на Харків, по прикордонних і прифронтових населених пунктах б’ють керованими авіабомбами. За даними Генштабу ЗСУ, лише минулої доби під ударами було дев’ять населених пунктів області.