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На Харківщину залетів дрон, начинений вибухівкою

Події 21:31   04.01.2024
Оксана Горун
На Харківщину залетів дрон, начинений вибухівкою Фото: “Сталевий кордон”

Прикордонники із бригади Гвардії наступу “Сталевий кордон” приземлили дрон окупантів.

“На Харківщині прикордонники бригади Гвардії наступу «Сталевий кордон» за допомогою антидронової рушниці приземлили дрон-камікадзе з вибухівкою. Після невеликого «апгрейду» БпЛА з сюрпризами відправлять окупантам у відповідь”, – повідомили в телеграмі бригади.

Останніми днями росіяни різко активізували удари по Харківській області. Крім ракетних атак на Харків, по прикордонних і прифронтових населених пунктах б’ють керованими авіабомбами. За даними Генштабу ЗСУ, лише минулої доби під ударами було дев’ять населених пунктів області.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 4 Січня 2024 в 21:31;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прикордонники із бригади Гвардії наступу “Сталевий кордон” приземлили дрон окупантів".