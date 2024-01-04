На Харківщину залетів дрон, начинений вибухівкою
Фото: “Сталевий кордон”
Прикордонники із бригади Гвардії наступу “Сталевий кордон” приземлили дрон окупантів.
“На Харківщині прикордонники бригади Гвардії наступу «Сталевий кордон» за допомогою антидронової рушниці приземлили дрон-камікадзе з вибухівкою. Після невеликого «апгрейду» БпЛА з сюрпризами відправлять окупантам у відповідь”, – повідомили в телеграмі бригади.
Останніми днями росіяни різко активізували удари по Харківській області. Крім ракетних атак на Харків, по прикордонних і прифронтових населених пунктах б’ють керованими авіабомбами. За даними Генштабу ЗСУ, лише минулої доби під ударами було дев’ять населених пунктів області.
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- • Дата публікації матеріалу: 4 Січня 2024 в 21:31;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прикордонники із бригади Гвардії наступу “Сталевий кордон” приземлили дрон окупантів".