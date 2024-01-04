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На Харьковщину залетел дрон, начиненный взрывчаткой

Происшествия 21:31   04.01.2024
Оксана Горун
На Харьковщину залетел дрон, начиненный взрывчаткой Фото: «Сталевий кордон»

Пограничники из бригады Гвардии наступления «Сталевий кордон» приземлили дрон оккупантов.

«В Харьковской области пограничники бригады Гвардии наступления «Сталевий кордон» с помощью антидронового ружья приземлили дрон-камикадзе со взрывчаткой. После небольшого «апгрейда» БПЛА с сюрпризами отправят оккупантам в ответ», — сообщили в telegram бригады.

В последние дни россияне резко активизировали удары по Харьковской области. Помимо ракетных атак на Харьков, по приграничным и прифронтовым населенным пунктам бьют управляемыми авиабомбами. По данным Генштаба ВСУ, только за прошедшие сутки под ударами было девять населенных пунктов области.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 4 января 2024 в 21:31;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пограничники из бригады Гвардии наступления «Сталевий кордон» приземлили дрон оккупантов".