На Харьковщину залетел дрон, начиненный взрывчаткой

Пограничники из бригады Гвардии наступления «Сталевий кордон» приземлили дрон оккупантов.

«В Харьковской области пограничники бригады Гвардии наступления «Сталевий кордон» с помощью антидронового ружья приземлили дрон-камикадзе со взрывчаткой. После небольшого «апгрейда» БПЛА с сюрпризами отправят оккупантам в ответ», — сообщили в telegram бригады.

В последние дни россияне резко активизировали удары по Харьковской области. Помимо ракетных атак на Харьков, по приграничным и прифронтовым населенным пунктам бьют управляемыми авиабомбами. По данным Генштаба ВСУ, только за прошедшие сутки под ударами было девять населенных пунктов области.