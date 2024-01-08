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Как пограничники отправили «подарок» оккупантам на Харьковщине (видео)

Общество 18:16   08.01.2024
Елена Нагорная
Как пограничники отправили «подарок» оккупантам на Харьковщине (видео)

Позицию военных РФ поразили на временно оккупированной территории Харьковской области пограничники бригады Гвардии наступления «Стальная граница».

Двое оккупантов получили ранения, остальные сбежали, сообщают в Государственной пограничной службе.

Видео: ГПСУ

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 8 января 2024 в 18:16;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Позицию военных РФ поразили на временно оккупированной территории Харьковской области пограничники бригады Гвардии наступления «Стальная граница».".