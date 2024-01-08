Как пограничники отправили «подарок» оккупантам на Харьковщине (видео)
Позицию военных РФ поразили на временно оккупированной территории Харьковской области пограничники бригады Гвардии наступления «Стальная граница».
Двое оккупантов получили ранения, остальные сбежали, сообщают в Государственной пограничной службе.
Видео: ГПСУ
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: Гвардия наступления, гпсу, стальная граница, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 8 января 2024 в 18:16;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Позицию военных РФ поразили на временно оккупированной территории Харьковской области пограничники бригады Гвардии наступления «Стальная граница».".