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Блиндаж с солдатами РФ уничтожил дрон на оккупированной Харьковщине (видео)

Общество 12:54   13.01.2024
Елена Нагорная
Блиндаж с солдатами РФ уничтожил дрон на оккупированной Харьковщине (видео)

Нескольких российских военных, находившихся в блиндаже, ликвидировали с помощью беспилотника на временно оккупированной территории Харьковской области бойцы бригады «Стальная граница».

«Бойцы быстро осваивают новейшие оборонные технологии и эффективно применяют их на поле боя», — пишет Государственная пограничная служба Украины.

Видео: ГПСУ

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 13 января 2024 в 12:54;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Нескольких российских военных, находившихся в блиндаже, ликвидировали с помощью беспилотника на временно оккупированной территории Харьковской области бойцы бригады «Стальная граница».".