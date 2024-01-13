Блиндаж с солдатами РФ уничтожил дрон на оккупированной Харьковщине (видео)

Нескольких российских военных, находившихся в блиндаже, ликвидировали с помощью беспилотника на временно оккупированной территории Харьковской области бойцы бригады «Стальная граница».

«Бойцы быстро осваивают новейшие оборонные технологии и эффективно применяют их на поле боя», — пишет Государственная пограничная служба Украины.

Видео: ГПСУ